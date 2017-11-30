中国社科院推出“NIFD金融指数” 显示杠杆率总体风险有所降低

路透北京11月30日 - 中国社科院国家金融与发展实验室（NIFD）周四正式推出NIFD金融指数系列显示，今年前三季度，宏观上实体经济总杠杆率趋稳，结构上由于杠杆发生了由企业向政府和居民转移，中国杠杆率的总体风险有所降低。

NIFD发布的报告显示，如果把去杠杆的过程分为增速趋缓、水平稳定和水平下降三个阶段，则中国的去杠杆正处于由第一阶段向第二阶段转换过程中，任重而道远。

数据显示，中国实体经济总杠杆率由一季度的237.5%提升到二季度的238.2%和三季度的239.0%，三个季度累计微升1.5个百分点。

其中居民杠杆率三个季度累计上升了2.5个百分点至48.6%，消费信贷快速增长是驱动居民杠杆率上升的主要因素；同期企业杠杆率累计下降了2.9个百分点，但其中国企去杠杆收效甚微。

而政府总杠杆率则从一季度的37.7%上升到二季度的37.8%和38.1%，累计微升0.4个百分点，总体风险依然较低，其中地方政府杠杆率持平，止住了飙升的势头。

报告并显示，中国金融外部压力指数有所缓解，但目前总体仍处于压力区间，2017年三季度，NIFD中国外部金融压力指数的当季数值为1.01，低于二季度的1.12。

银行业方面，报告指出，2017年中国银行业运行整体呈现风险企稳，业绩向好的趋势，而在货币政策转向以及“防风险、去杠杆”的政策高压下，同业去杠杆也逐渐深入，在经历了几次流动性考验之后，金融去杠杆已取得明显成效。

预计未来一段时间，强监管仍将持续并将成为常态，但对银行经营的负面冲击将逐渐减弱，并有助于银行业长期稳健发展。

NIFD金融指数第一期已经顺利完成，即包括全球经济金融运行指数、中国金融外部压力指数、中国经济运行指数、中国经济金融杠杆率、中国信用总量、房地产市场指数以及债券市场和银行运行分析等。

报告显示，第二期将计划逐步完善上述指数和分析框架，同时将逐步把对支付清算、消费升级、社会投资等领域的分析纳入“NIFD金融指数”体系。该指数将按季度发布。（完）