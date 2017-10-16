加泰罗尼亚领导人未表态独立 呼吁西班牙中央政府与之对话（更新版）

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路透马德里/巴塞罗那10月16日 - 加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周一并未厘清他上周是否宣布加泰罗尼亚从西班牙独立，为中央政府掌控并直接统治该地区铺平了道路。

10月1日加泰罗尼亚地区举行公投后威胁要脱离西班牙，这令该国陷入自1981年未遂军事政变以来最严重的政治危机当中。西班牙宪法法院认定这次公投非法。

普伊格蒙特周二曾象征性地宣布独立，不过几秒钟后暂停，又呼吁与马德里政府就加泰罗尼亚的未来进行协商。

西班牙首相拉霍伊让普伊格蒙特必须在周一0800GMT之前阐明立场，若坚持要求分裂，则可在周四之前改变主意。拉霍伊并称若普伊格蒙特选择独立，马德里方面可能收回加泰罗尼亚地区的自治权。

拉霍伊已表态，普伊格蒙特应对于该正式要求回答“是”或“否”，任何含混回答都将被视作确认宣布独立。

但普伊格蒙特在致拉霍伊的信中没有直接回答这个问题。这封信由加泰罗尼亚本地媒体公之于众。

普伊格蒙特称，双方应该尽快会面，在未来两个月启动对话。

“我们的对话提议是真诚的。未来两个月，我们的主要目标是进行这一对话，所有表示出愿意向对话敞开大门的各方，包括国际社会、西班牙政府、加泰罗尼亚机构和个人都可以考虑此事，”普伊格蒙特在一份信函中说。

“这样，我们将能实践各方对于找到一致解决方案的承诺。”

西班牙总理办公室未立即证实是否收到该信函，也未进一步置评。

独立宣言可能会触发1978年宪法第155条。根据该条款，如果西班牙17个自治区中有任何地区违反法律，西班牙中央政府可对其实行直接统治。

中央政府可以解散地方政府，并组建一个新的执政团队，控制警察和财政，并要求提前进行选举。(完)