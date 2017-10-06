加泰罗尼亚动荡吓跑大企业 西班牙两家银行考虑搬迁总部

路透马德里10月5日 - 在西班牙排名居前的两家银行--Sabadell及Caixabank考虑将总部迁离加泰罗尼亚，显示该地区争取从西班牙独立的行动可能吓跑大型企业。

西班牙第五大银行Sabadell银行(SABE.MC)董事会周四召开特别会议，决定将注册总部从加泰罗尼亚迁往阿利坎特(Alicante)。

据一位知情消息人士称，西班牙第三大银行Caixabank(CABK.MC)董事会将在周五举行会议，研究将公司法定住所从加泰罗尼亚转出的可能性。

加泰罗尼亚分离派政治人士已宣称将于下周一的议会会议上单方面宣布独立。但西班牙宪法法院周四下令暂缓加泰罗尼亚地区议会下周一的会议，令该地区单方面宣布脱离西班牙独立的计划面临质疑。

西班牙经济部长德金多斯在接受路透采访时表示，动乱正在伤害到加泰罗尼亚地区。“由此造成的不确定性正在让加泰罗尼亚地区所有投资项目陷入停顿。我相信，目前在形势明朗之前，没有任何国内外投资者会参与新投资项目。”

Sabadell和Caixabank本周股价重挫。传出可能搬迁的报导后，其股价周四急升。Sabadell涨逾6%，Caixabank也上扬近5%。(完)