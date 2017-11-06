前加泰罗尼亚自治区主席自首 民调显示拥独势力仍强

路透布鲁塞尔/马德里/巴塞隆纳11月5日 - 遭解职的加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)，及另外四名官员，遭西班牙政府以叛乱及煽动叛乱罪名发出逮捕令后，周日向比利时警方投案。

普伊格蒙特等人都因推动加泰罗尼亚独立的行动遭西班牙当局通缉。

其他罪名包括滥用公帑、不服从、及背信等。

周日的两项民调显示，拥独的几个政党合计可赢得12月的地方选举，但可能仍不到重新推动独立运动所需要的多数席位。

西班牙政府接管加泰罗尼亚后不久，普伊格蒙特便前往比利时。他及另外四人周日早间在布鲁塞尔向警方投案。

民调显示，支持加泰罗尼亚留在西班牙的几个政党将拿下约54%选票。

法官将在周日下午聆听被告证词，并最晚于周一上午决定引渡请求的手续是否充分。

La Vanguardia报纸刊登了GAD3在10月30日至11月3日访问1,233人的调查结果，显示立场倾独的三个政党ERC、PDeCAT和CUP料可在国会135席中拿下66-69席。

第二项由保守派媒体La Razon报在同一个时间进行的民调，其结果也呼应GAD3的调查，显示将由独派政党赢得多数选票，但仍无法跨越65席的多数席次门槛。

其他席次将基本上分布在统派政党之间。

不过，GAD3的民调显示，本次的投票参与率将上升至纪录高点83%。(完)