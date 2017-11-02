被解职的加泰罗尼亚领导人称不会返回西班牙作证

路透马德里11月1日 - 已被解职的加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周三表示，他不会接受法院传唤返回西班牙，回答有关自治区推动独立的指控，但可以在比利时作证。

如果普伊格蒙特不回应周四的高等法院传唤，那么当局可能会发出逮捕证，那么他实际上就不可能参加西班牙政府定于12月21日举行的地区选举了。

“包括传唤在内，(当局)的这一套程序缺乏法律依据，只是为了惩罚人们的思想。这是一次政治审判，”普伊格蒙特在声明中表示，声明上有“加泰罗尼亚合法政府”的签章。

高等法院传唤普伊格蒙特和另外13名前加泰罗尼亚政府人员，在周四和周五就检方指控在马德里出庭作证。

之后一名法官将决定被传作证人员是否应被收监，有待可能耗时数年的调查，也许还会庭审。法官可能也会准予他们有条件保释，或是命他们交出护照。

若普伊格蒙特及其同僚不出庭作证，法官很可能因存在潜逃风险下令拘捕他们。

法院还要求加泰罗尼亚分离主义运动领袖在周五前存入620万欧元，因应可能发生的债务责任。

普伊格蒙特周二表示，唯有获得西班牙政府的某些“保证”后才会返回国内，不过并未具体说明是哪些保证。他表示接受拉霍伊有关12月大选的要求，而马德里当局则称欢迎普伊格蒙特参选，但法律程序可能不允许。

周三评级机构穆迪称，加泰罗尼亚地区宣布独立，加上自治权被解除，对该地区和西班牙的信用评级带来了负面影响；穆迪还表示，相关的不确定性或将损及市场人气和消费者支出。

2014年，穆迪将西班牙的债信评级上调至Baa2，因该国摆脱了长期经济低迷状态。

周二，穆迪确认加泰罗尼亚地区的长期债信评级为Ba3，称西班牙政府加强控制弥补了加剧的风险，尤其是该地区快速恶化的商业环境。(完)