焦点：卡特彼勒季度获利连七季优于预期 因全球需求殷盛

路透1月25日 - 全球最大的重型设备制造商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)周四为连续第七季获利超乎华尔街预期，由于全球对建筑、采矿和能源机械的需求强劲，使其设备营收激增35%。

卡特彼勒可以充作全球经济活动的领头羊，全球经济自2011年以来运行良好令该公司受惠。

该公司最大市场--北美市场的营收增幅最多，主要是受到建筑和岸上油气机械需求更佳所带动。

“此刻经济指标有利，我们预期2018年开局强劲，”执行长JimUmpleby在电话会议上对分析师表示。

卡特彼勒预计北美住宅、非住宅和基建市场将进一步改善。

至于亚洲，该公司预计中国建筑需求将保持强劲，至少今年上半年是如此。

另外，黄金、铁矿石和铜价上涨料将提高机械利用率以及修配用零部件需求。油价反弹也使该行业重新开始投资，并提振了对相关设备的需求。

过去的一年对于卡特彼勒来说是一个重大的转变。受疲软的经济形势和大宗商品价格波动拖累，该公司2012-2016年期间的营收骤降逾40%。

这种低迷情况迫使该公司在2015年至2016年整顿或关闭了超过30座工厂，并裁员1.6万人。精简举措让外界担忧该公司可能不具备足够实力来满足不断增长的需求。

“面临的挑战将在于把设备划拨给库存的同时，也满足终端市场需求，”Vertical Research Partners机械行业分析师Joe O‘Dea称。

卡特彼勒股价周四收高0.6%至169.37美元，过去一年累计大涨约80%。

公司预计2018年经调整的每股盈余为8.25-9.25美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为8.19美元。

第四季经调整的每股盈余为2.16美元，高于分析师预估的1.79美元。

卡特彼勒计入与美国税改相关的费用24亿美元，未经调整的净亏损扩大至13.0亿美元，或每股亏损2.18美元，上年同期分别为亏损11.7亿美元或2.00美元。(完)