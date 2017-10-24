卡特彼勒第三季业绩超预期 受北美与中国业务带动

路透10月24日 - 全球最大的矿业机械制造商卡特彼勒(CAT.N)公布第三季获利与营收，优于分析师预估，受北美意外强劲的建筑机械需求，及中国销售畅旺带动。

卡特彼勒周二盘中一度大涨7%至纪录高位140.44美元，收盘上扬4.98%，协助推升道琼工业指数至历史新高。

工业指标股卡特彼勒主要业务皆出现强劲增长，表明建筑、能源与矿业市场复苏。

该公司也调升其全年营收与获利预估，预计建筑业务营收料劲升约20%，矿业业务跳增30%。

“卡特彼勒公布的业绩持续好于预估，”Stifel分析师Stanley Elliott并称，目前该公司业务似乎是全面性的复苏。

卡特彼勒获利连续第六季好于预估，即使过去三个月分析师已将该公司7-9月的业绩预估调升近30%。营收则是连续第三季优于预估。

北美的建筑行业在经历数年需求迟缓后正在好转，受楼市稳定复苏、劳动力市场改善以及油气公司增加支出这些因素的带动。

北美是卡特彼勒最大的市场，截至9月30日的第三季度，公司在该市场的销售跳增27%。公司在该地区的建筑营收增长31%，第二季度为增加3%，此前八个季度均为下滑。

亚太地区销售跳增57%，为连续第七季增长，得益于中国的建筑需求。

虽然中国在卡特彼勒业绩中是一个亮点，但该国地产行业的成长步伐在第三季度放慢，或许影响到公司掘土设备的近期市场需求。

根据汤森路透I/B/E/S，扣除重组成本后卡特彼勒每股盈余1.95美元，分析师平均预估为1.27美元。

总营收升至114.1亿美元，优于市场预估的106.5亿美元。

公司目前预计，2017年营收为440亿美元，先前预测为420-440亿美元。公司预计经调整后的每股获利为6.25美元，较之前的5.00美元预估值上调。

Jefferies分析师Stephen Volkmann表示，该公司正在走出低谷，股价如要进一步上涨，需要证明年度每股盈余达到10美元水平才行。

“不过公平说来，迄今为止卡特彼勒有许多理由让人继续这样相信。”

卡特彼勒股价回吐部分涨幅，周二收高将近5%报138.24美元。截至周一收盘，该股今年以来上涨42%，同期道琼工业指数涨18%。(完)