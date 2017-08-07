澳洲联邦银行遭控违犯反洗钱法 自称“编码错误”导致

路透悉尼8月7日 - 澳洲最大的抵押贷款银行--澳洲联邦银行(CBA) (CBA.AX)周一称，上周遭控违犯反洗钱法律，原因是软件“编码错误”。

澳洲政府周四指控CBA大范围违犯了洗钱和反恐融资的规定，打压该公司股价下跌。

金融情报机构AUSTRAC指控有53,700宗事项违犯反洗钱及反恐融资法，尤其是有关2012年推出的智能存款机(IDM)事项。

该行周一称，2012年底进行的软件升级导致“编码错误”，意味着机器未按要求产生交易报告，即一定金额门槛的交易报告制度。该行称，上述错误直到2015年才被发现。

“发现此事一个月内，我们就通知了AUSTRAC，提交了缺失的TTR，并修复了编码问题，”CBA在声明中称。

“诉状中所说的报告失败案例中(约5.3万宗)，绝大多数都与这个编码错误明确相关。”

这桩诉讼案是澳洲同类案件中最大的一桩，也是头一次针对大银行提出的此类诉讼。

CBA执行长Ian Narev对澳洲金融评论报称，他将努力解决“难点问题”，还称将由董事会决定他是否留任。

如果罪名成立，该行或将面临数百亿美元的罚款。对于触犯反洗钱及反恐融资法的行为，每宗的罚金最高为1,800万澳元(1,430万美元)。

CBA称，2015年9月以来智能存款机一直运行正常。该行在周一早间提交给交易所的公告中称，超过5.3万宗违犯案例都是“由同样的系统错误”引起的，罚金应公正且适当。

CBA股价周五收跌3.9%，报80.70澳元，为6月13日以来的最低水位，单日跌幅为18个月以来最大。(完)