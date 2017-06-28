中国经济在第二季继续好转 但去杠杆带来风险--褐皮书

路透北京6月28日 - 一项民间调查结果显示，中国经济在第二季继续好转，企业利润和聘雇员工数量均上升，但调查还暗示，尽管企业能够经受住融资环境收紧的影响，但中国可能不得不应对更加困难的时期。

由中国褐皮书国际(CBB)对上千家中国企业进行的季度调查显示，虽然房地产行业放缓，但制造业进一步好转，零售和服务行业在经历艰难的第一季后出现回升。

这支持了近来的一系列数据以及决策者的言论。近来数据和决策者表态均暗示，当局正在努力抑制金融风险，在今年召开中共十九大之前保持经济平稳运行。

调查还显示，尽管部分大宗商品价格低迷，但第二季大宗商品行业表现意外强劲，铝行业尤为如此。

经济状况改善，尤其是劳动力市场稳健，无疑是中共举行十九大之前的一大喜讯。

然而，有迹象显示企业部门面临压力，这表明企业前路坎坷。CBB称，多家企业的现金流状况不佳，且第二季库存水平处于该调查纪录最高位。

这与官方数据相符。官方数据显示，4月工业库存增长逾10%，引发了有关需求疲弱的担忧。

CBB称，有迹象表明，在实施去杠杆和加息政策期间，中国企业日后或将艰难度日。

“无论利率必须大幅下降，就像(发改委)最近要求的那样，还是当前企业活动水平走向悬崖边缘，这都是不争的事实，”CBB在一份报告中称。

随着政府加大努力抑制债务风险及稳定金融业，中国5月广义货币供应增长至少为20年来最慢，不过银行放贷仍强劲。

CBB调查显示，在几乎毫发无伤地度过今年前三个月之后，企业从第二季开始感受到信贷环境收紧的影响，拿到银行贷款的成本为2014年以来最高。

但CBB称，企业举债并未受到太大影响，可能是因为企业对未来六个月的经营前景看法乐观；不过CBB称若继续收紧信贷，这种情况恐怕难以持续。

“企业认为去杠杆是短暂的，可能是由于他们对政府是否会允许经济遭遇阵痛持怀疑态度。要到2018年我们才会知道去杠杆是否是动真格的，因为要等到2018年(去杠杆)才会真正带来冲击，”CBB称。(完)