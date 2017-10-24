香港房地产：东九龙有望成第二个CBD，惟短期租金仍受压--世邦魏理仕

路透香港10月24日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕周二表示，香港中区等传统核心商业区（CBD）的楼龄渐高、新供应有限且租金长期高企，企业将有更大的诱因迁离传统CDB；该行看好东九龙未来将逐步取代中环，成为香港最大的写字楼分区市场。

不过，鉴于未来一段时间东九龙持续有大量新供应落成，故租金仍会继续承压。世邦魏理仕香港、华南及台湾研究部主管陈锦平估计，今年东九龙区甲级写字楼租金将下调5%，而明年料亦有5-10%的跌幅。

目前东九龙甲级写字楼租金只及中区的四分之一，但陈锦平相信，随着东九龙的发展在未来逐渐成熟，未来5-10年其与中区的写字楼租金可望收窄。

“但这可能出现在5-10年的后半阶段。”他说。

该行估计，东九龙甲级写字楼空间在2021年将达1,720万平方尺，当启德发展区的项目陆续落成后，将会进一步升至2,900万平方尺。

中环一带目前仍然是跨国金融机构以及中资企业主要驻守之地，空置率低企而租金长期高企，因此近年亦有部分企业迁离并搬往其他非核心区，如东九龙、港岛东等，以节省租金。

陈锦平指出，据该行统计中环区的140幢甲级写字楼当中，有54幢楼龄已超过30年，尽管大厦管理及保养良好，但可能对某些科技公司或对办公室策略有其他要求的大型跨国企业，或未能配合他们的需要。

他称，租户搬离核心区的诱因包括节省成本、楼面供应、写字楼质素、交通便利及科技等因素，而这些方面东九龙都有其优势存在。而在首50大东九龙租户中，有34家为企业的香港区或亚太区总部，反映出东九龙已不只用作为企业的后勤部门办公之地。

陈锦平表示，虽然预期未来有更多租户迁往东九龙，但市场对中环传统CBD的写字楼需求仍坚挺，这主要来自中资企业的需求。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)