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芝加哥期市：CBOT大豆跌至一周低位，因出口忧虑
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#市场报道
December 8, 2017 / 9:50 PM / in 20 hours

芝加哥期市：CBOT大豆跌至一周低位，因出口忧虑

1 分钟阅读

路透芝加哥12月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五跌至一周低位，因预期南美丰产，将可能导致美国出口下降。

在巴西和阿根廷收割前景不断改善的情况下，有迹象显示，美国大豆需求强劲，但交易商没有对此作出反应。

本周，CBOT大豆合约下跌0.4%。

顾问机构AgRural周五将2017-18年巴西大豆产量预估从1.102亿吨上调至1.129亿吨。

11-15日天气预报阿根廷将迎来降雨，增加市场的压力。

豆粕期货也走低，但豆油期货上涨。

豆粕期货本周上涨0.7%，豆油期货周线下跌0.2%。

美国农业部称，民间出口商报告销售26.8万吨美国大豆往中国，在2017-18销售年度交付。

美国农业部还表示，销售12.9万吨2017-18销售年度交割的大豆和6.6万吨2018-19销售年度交割的大豆到未知的目的地。

指标CBOT-1月大豆合约下跌2-1/4美分，报每蒲式耳9.89-3/4美元。

CBOT-1月豆粕合约收跌3.5美元，报每短吨331.7美元。

CBOT-1月豆油合约收高0.29美分，报每磅33.62美分。

今日CBOT大豆预估成交量为221,648口，豆粕为133,557口，豆油为158,942口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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