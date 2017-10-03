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芝加哥期市：CBOT大豆期货继续下跌，因市场预期供应充裕
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2017年10月3日 / 凌晨1点11分 / 16 天前

芝加哥期市：CBOT大豆期货继续下跌，因市场预期供应充裕

2 分钟阅读

    路透悉尼10月3日 - 美国大豆期货价格周二下跌，因市场预期供应充裕；不过美国农业部称收割进展慢于预期，令跌幅受限。
    
    0041GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的大豆期货跌0.3%至每蒲式耳9.54-1/4美元，周一收跌1.1%。
    
    交投最活跃的玉米期货跌0.3%至每蒲式耳3.50-1/2美元，上日则跌1.1%。

    交投最活跃的小麦期货跌0.2%至每蒲式耳4.44美元。该合约周一收盘下跌0.7%。
    
    美国农业部(USDA)称，截至周日美国大豆收割已完成22%，低于平均预估的25%和五年同期均值26%。
    
    玉米收割仅完成17%，落后于五年均值26%。
    
    INTL FCStone将其对美国2017年玉米单产的预估从8月31日报告中的166.9上调至169.2蒲式耳/英亩。
    
    该公司还将其对美国2017年大豆单产的预估从49.8提高至49.9蒲式耳/英亩。
    
    USDA周五称，美国2017年非硬质春小麦产量料为4.16亿蒲式耳，高于此前预计的4.02亿蒲式耳，远高于分析师平均预估。
 以下为0041GMT报价：
 合约       价格    变动    涨跌%   两日涨  30日移   RSI
                                    跌%     动均值   
 CBOT小麦   444.00  -0.75   -0.17%  -0.95%  442.16   49
 CBOT玉米   350.50  -1.00   -0.28%  -1.34%  353.60   49
 CBOT大豆   954.25  -3.00   -0.31%  -1.45%  958.56   41
 CBOT稻米   12.05   $0.03   +0.25%  +0.46%  $12.56   36
 WTI原油    50.43   -$0.15  -0.30%  -2.40%  $49.20   45
 汇率                                                
 欧元/美元  $1.173  $0.000  +0.00%  -0.69%           
 美元/澳元  0.7825  0.000   +0.00%  -0.10%           
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完) (编译 侯雪苹/汪红英；审校 徐文焰/郑茵/张荻)

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