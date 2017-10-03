芝加哥期市：CBOT大豆期货继续下跌，因市场预期供应充裕

路透悉尼10月3日 - 美国大豆期货价格周二下跌，因市场预期供应充裕；不过美国农业部称收割进展慢于预期，令跌幅受限。 0041GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的大豆期货跌0.3%至每蒲式耳9.54-1/4美元，周一收跌1.1%。 交投最活跃的玉米期货跌0.3%至每蒲式耳3.50-1/2美元，上日则跌1.1%。 交投最活跃的小麦期货跌0.2%至每蒲式耳4.44美元。该合约周一收盘下跌0.7%。 美国农业部(USDA)称，截至周日美国大豆收割已完成22%，低于平均预估的25%和五年同期均值26%。 玉米收割仅完成17%，落后于五年均值26%。 INTL FCStone将其对美国2017年玉米单产的预估从8月31日报告中的166.9上调至169.2蒲式耳/英亩。 该公司还将其对美国2017年大豆单产的预估从49.8提高至49.9蒲式耳/英亩。 USDA周五称，美国2017年非硬质春小麦产量料为4.16亿蒲式耳，高于此前预计的4.02亿蒲式耳，远高于分析师平均预估。 以下为0041GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨 30日移 RSI 跌% 动均值 CBOT小麦 444.00 -0.75 -0.17% -0.95% 442.16 49 CBOT玉米 350.50 -1.00 -0.28% -1.34% 353.60 49 CBOT大豆 954.25 -3.00 -0.31% -1.45% 958.56 41 CBOT稻米 12.05 $0.03 +0.25% +0.46% $12.56 36 WTI原油 50.43 -$0.15 -0.30% -2.40% $49.20 45 汇率 欧元/美元 $1.173 $0.000 +0.00% -0.69% 美元/澳元 0.7825 0.000 +0.00% -0.10% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) (编译 侯雪苹/汪红英；审校 徐文焰/郑茵/张荻)