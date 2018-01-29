芝加哥期市：CBOT小麦价格涨逾1%，触及近四个月高点

路透悉尼1月29日 - 美国小麦期货周一涨逾1%，触及近四个月高点，因北美主要产区天气干旱可能会降低产出。 0212 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货上涨1.3%至每蒲式耳4.46-1/2美元，盘中高点4.47美元为10月4日以来最高水准。上周五小麦收高1.5%。 主力大豆期货上涨1.1%至每蒲式耳9.96美元，上周五收低0.7%。 主力玉米期货Cv1>涨0.6%至每蒲式耳3.58-1/2美元，上日涨0.4%。 小麦期货因美国大平原南部地区不利的乾燥天气而获得支撑。 大豆走强，乾燥天气威胁阿根廷产量。 美国农业部周五表示，民间出口商敲定协议，向未知目的地出口12.5万吨美国玉米。 以下为0212GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 446.50 5.50 +1.25% +2.76% 427.58 75 CBOT玉米 358.50 2.00 +0.56% +0.91% 351.21 73 CBOT大豆 996.00 10.50 +1.07% +0.38% 971.25 73 CBOT稻米 12.33 -$0.01 -0.04% +1.57% $12.01 75 WTI原油 66.38 $0.24 +0.36% +1.33% $61.74 85 汇率 欧元/美元 $1.239 -$0.003 -0.24% -0.05% 美元/澳元 0.8081 -0.003 -0.35% +0.66% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完 ) (编译 王丽鑫/王颖；审校 张涛/张若琪)