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January 29, 2018 / 2:54 AM / 2 days ago

芝加哥期市：CBOT小麦价格涨逾1%，触及近四个月高点

2 分钟阅读

    路透悉尼1月29日 - 美国小麦期货周一涨逾1%，触及近四个月高点，因北美主要产区天气干旱可能会降低产出。
    
    0212 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货上涨1.3%至每蒲式耳4.46-1/2美元，盘中高点4.47美元为10月4日以来最高水准。上周五小麦收高1.5%。
    
    主力大豆期货上涨1.1%至每蒲式耳9.96美元，上周五收低0.7%。

    主力玉米期货Cv1>涨0.6%至每蒲式耳3.58-1/2美元，上日涨0.4%。
    
    小麦期货因美国大平原南部地区不利的乾燥天气而获得支撑。
    
    大豆走强，乾燥天气威胁阿根廷产量。
    
    美国农业部周五表示，民间出口商敲定协议，向未知目的地出口12.5万吨美国玉米。
以下为0212GMT报价：

 合约              价格       变动     涨跌%  两日涨跌%  30日移动均值   RSI
 CBOT小麦        446.50       5.50    +1.25%     +2.76%        427.58    75
 CBOT玉米        358.50       2.00    +0.56%     +0.91%        351.21    73
 CBOT大豆        996.00      10.50    +1.07%     +0.38%        971.25    73
 CBOT稻米         12.33     -$0.01    -0.04%     +1.57%        $12.01    75
 WTI原油          66.38      $0.24    +0.36%     +1.33%        $61.74    85
 汇率                                                                      
 欧元/美元       $1.239    -$0.003    -0.24%     -0.05%                    
 美元/澳元       0.8081     -0.003    -0.35%     +0.66%                    
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完
) (编译 王丽鑫/王颖；审校 张涛/张若琪)
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