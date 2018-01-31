芝加哥期市：CBOT小麦期货连涨第六日，创下6月以来最长涨势

路透新加坡1月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连续第六日上涨，创下6月以来最长涨势，市场担心美国冬季作物状况不佳以及投资者回补空头对价格构成支持。 大豆期货连涨两日后几无变动，关注焦点放在干旱天气抑制阿根廷产量以及降雨推迟巴西收割方面。玉米期货进一步上涨，升至周二触及的8月末以来的最高位附近。 “投资者似乎在大量买入，正在减持大量的空仓，”澳洲联邦银行(CBA)农业策略主管Tobin Gorey说。 0227 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货合约涨0.1%至每蒲式耳4.57-1/2美元，盘中曾一度升至2017年9月29日以来最高水准4.58-3/4美元。 大豆期货几无变动报每蒲式耳10.00美元，玉米期货涨0.1%至每蒲式耳3.62美元，距离上日所及五个月高点3.62-1/4不远。 美国农业部周一称，受干旱天气影响，美国南部平原部分州(包括堪萨斯州)1月冬小麦的优良率下降。 政府将堪萨斯州冬小麦的优良率下调至14%，12月底为37%，截至11月26日的当周为51%。 交易员称，持有大量谷物期货净空仓的大宗商品基金周二净买入CBOT小麦、玉米、大豆、豆粕和豆油期货。 对阿根廷干旱天气以及巴西不合时宜的降水的担忧推高谷物期货。巴西是全球最大大豆出口国，和第二大玉米供应国。阿根廷是全球最大的豆粕和豆油出口国。 以下为0227GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨 30日移 RSI 跌% 动均值 CBOT小麦 457.50 0.25 +0.05% +3.74% 428.98 80 CBOT玉米 362.00 0.50 +0.14% +1.54% 351.67 76 CBOT大豆 1000.00 -0.25 -0.02% +1.47% 971.78 78 CBOT稻米 12.30 -$0.11 -0.89% -0.28% $12.03 62 WTI原油 63.86 -$0.64 -0.99% -3.45% $61.94 47 汇率 欧元/美 $1.241 -$0.001 -0.10% +0.10% 元 美元/澳 0.8060 -0.005 -0.60% +0.40% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 侯雪苹/汪红英；审校 于春红/孙茉莉/龚芳)