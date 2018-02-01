芝加哥期市：CBOT大豆走低，因美国出口疲弱和预报南美天气改善

路透芝加哥2月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第二日下跌，因美国出口销售疲弱和预报南美作物天气改善。

指标CBOT-3月大豆期货收跌10-3/4美分，报每蒲式耳9.85美元，此前降至近两周低位9.77-1/2美元。

技术性卖盘推低大豆价格，大豆合约跌穿了50日、100日和200日移动均线。

豆粕和豆油也下跌。

天气预报显示，在2月中以前，遭受干旱侵袭的阿根廷气温将下降，且迎来降雨。此外，预计巴西天气将转干，令因降雨而暂停的收割加速。

美国农业部称，最新一周净出口销售美国大豆40.96万吨（新旧作合计），低于60-120万吨的市场预估区间。

美国农业部称，最新一周净出口销售豆粕46.76万吨（新旧作合计）和豆油5.88万吨，两者均高于市场预期。

布宜诺斯艾利斯谷物交易所在每周作物报告中表示，预期阿根廷大豆产量为5,100万吨，低于初步预估的5,400万吨，因受干旱影响。

3月豆粕合约收跌3.8美元，报每短吨334美元。3月豆油合约跌0.17美分，报32.9美分。

今日CBOT大豆预估成交量为270,766口，豆粕为129,537口，豆油为144,811口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)