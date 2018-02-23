芝加哥期市：CBOT大豆期货逼近一年高位，因担忧阿根廷产量下降

路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五迫近一年高位，分析师表示，因越来越担心全球主要出口国阿根廷干旱将令该国减产。

CBOT-3月大豆期货收涨4-1/4美分，报每蒲式耳10.36-1/4美元。5月大豆期货收涨4-1/4美分，报每蒲式耳10.47-1/2美元，盘中升至10.50-3/4美元，此为2017年3月来交投最活跃合约的最高价格。

豆油期货上涨，豆粕期货在近期上涨后回落。

预计阿根廷天气继续炎热和乾燥。自去年年底以来，该国一直天气干燥。阿根廷是全球第三大大豆出产国和最大的大豆制品出口国。

巴西咨询公司Agroconsult称，预计2017/18年度作物周期全球最大的大豆出口国巴西大豆产量将达到创纪录的1.175亿吨。

一些分析师预计，巴西的供应可能帮助抵消阿根廷供应下降的影响。

美国农业部预计美国大豆产量和结转库存将下降。

CBOT-3月豆粕期货下跌1.4美元，报每短吨375.5美元。

3月豆油合约上升0.32美分，报32.36美分。

今日CBOT大豆预估成交量为380,670口，豆粕为121,879口，豆油为148,236口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)