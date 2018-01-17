中国银监会主席称将化解金融风险拆解影子银行 遏制房地产泡沫化倾向

路透上海1月17日 - 下一步中国银行业将如何防范化解金融风险，中国银监会主席郭树清最新表示，需要着力降低企业负债率，抑制居民部门杠杆率；严格规范交叉金融产品，继续拆解影子银行；并继续遏制房地产泡沫化倾向，主动配合地方政府整顿隐性债务。

人民日报周三刊登对郭树清专访称，当前银行业主要问题是规范的股东管理和公司治理没有同步跟上，少数不法分子通过复杂架构，虚假出资，循环注资，违规构建庞大的金融集团，已经成为深化金融改革和维护银行体系安全的严重障碍，必须依法予以严肃处理。

“当前，我国金融体系的风险总体可控，但由于多种原因，仍然处于风险易发多发期，面临的形势依然复杂严峻。”郭树清表示。

他称，银行不良资产反弹压力较大，相当多金融机构内控机制不健全，影子银行存量依然较高，违法违规金融行为还时有发生，经济社会生活中的不健康现象和国际上的各种不确定因素都可能对金融体系形成冲击。由此构成的“灰犀牛”和“黑天鹅”隐患威胁着中国的金融稳定。

下一步，郭树清指出，银行业要加强对各类风险的防范和化解，努力促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部三个方面的良性循环。

为此，需要着力降低企业负债率，抑制居民部门杠杆率；严格规范交叉金融产品，继续拆解影子银行；清理规范金融控股公司，有序处置高风险银行业机构；深入整治各种违规金融行为，坚决打击各种非法集资活动；继续遏制房地产泡沫化倾向，主动配合地方政府整顿隐性债务。

在增强金融服务实体经济能力上，郭树清表示，今年，要围绕供给侧结构性改革，加强与地方和企业的联系协调，推动结构调整和兼并重组，支持市场化法治化债转股。继续发挥好债委会作用，抓住“僵尸企业”这个牛鼻子，通过多种方式加快处置不良资产，推动企业降杠杆。

提升差异化服务能力，有力支持乡村振兴、区域协调和创新驱动等重大战略的实施。进一步做实普惠金融，继续改进小微、“三农”金融服务，精准支持脱贫攻坚。积极推广绿色信贷，积极探索科创企业金融服务模式。深入整治违规收费行为和官商作风，有效降低融资成本。

谈及银行业存在问题，郭树清指出，既存在股东不作为、不到位，从而导致“内部人”控制问题；也发生了少数股东乱越位、胡作为，随意干预银行正常经营的问题。有的股东甚至把银行当作自己的提款机，肆意进行不正当关联交易和利益输送。

“少数不法分子通过复杂架构，虚假出资，循环注资，违规构建庞大的金融集团，已经成为深化金融改革和维护银行体系安全的严重障碍，必须依法予以严肃处理。”他说道。

郭树清称，深化银行业改革的重点是完善公司治理结构。首先要加强股权管理和董事会建设。要厘清股权关系，开展股东履约和依法履职情况评估，加强对股东的穿透监管，大力整治隐形股东和股权代持现象。强化董事履职评价、考核和问责，提升独立董事的独立性和专业能力，同时要进一步发挥好监事会的作用。

还要进一步完善银行业机构体系，促进金融市场体系健康发展，通过整治同业业务，统一资管产品监管标准，把更多资金以规范形式引导到多层次股本市场和债券市场。

决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议提出，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务，而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位，其中防控金融风险仍是重中之重。（完）