中国银监会发文正式下调商业银行贷款损失准备监管要求--消息（更新版）

（新增银监会副主席回应）

路透北京3月6日 - 两位消息人士周二透露，中国银监会近日发文正式下调商业银行贷款损失准备监管要求。其中，将拨备覆盖率监管要求由150%调整为120%-150%，贷款拨备率监管要求由2.5%调整为1.5%-2.5%。

国内媒体—证券时报稍晚援引全国政协委员、银监会副主席王兆星称，的确有该调整措施，以推动银行加快处置不良贷款。

“过去几年银行经营状况较好，所以银行计提了较多的贷款损失拨备，全行业的平均拨备覆盖率达180%左右，远远超过了国际水平。现在适当地降低拨备监管要求，是为了让银行更好地加快处置不良贷款，同时也使银行有更多的资金实力来支持实体经济发展。”王兆星称。

本地媒体去年就报导称，在利润下滑、信用风险升高的背景下，银行拨备覆盖率已经显著下滑，部分银行逼近150%的监管红线。在差异化监管思路下，七家上市银行将被动态调整拨备覆盖率，降至130%-140%不等；其中，五家国有大行均可能下调拨备。

一位消息人士表示，各银监局可以自行决定对辖内商业银行贷款损失准备监管要求作出调整，但调整后需要在五个工作日内向银监会报备。

他们并引述文件内容称，各级监管部门在上述调整区间范围内，按照”同质同类”、“一行一策”原则，明确银行贷款损失准备监管要求。

其中，”同质同类”是指，各机构监管部门原则上应制定相应类别机构的差异化实施细则并及时印发实施；“一行一策”是指，各机构监管部门和银监局按照该通知和实施细则，进一步明确单家银行的贷款损失准备监管要求。

文件并明确，在确定单家银行具体监管要求时，应考虑贷款分类准确性、处置不良贷款主动性及资本充足性三方面的因素。

“根据单家银行处置的不良贷款与新形成不良贷款的比例，对积极主动利用贷款损失准备处置不良贷款的银行，可适度下调贷款损失准备监管要求，”该文件称，“对资本充足率不达标的银行，不得下调贷款损失准备监管要求。”

文件并强调，各级监管部门应督促商业银行严格执行贷款风险分类监管要求，完善内部风险分类政策和流程，认真排查整改贷款风险分类不准确等问题，确保分类结果真实反映贷款风险，提高审慎经营水平；并督促商业银行加强拨备覆盖率和贷款拨备率信息披露。

“对下调贷款损失准备监管要求且实际拨备覆盖率低于150%或贷款拨备率低于2.5%的商业银行，各级监管部门应督促其加大不良贷款处置力度，当年处置的不良贷款总额同比不得减少。”文件称。

市场人士评论称，这一政策对全行业放开，将有助于银行释放利润，”对银行业是利好。”

针对路透问询，中国银监会对上述消息暂未予以置评。

以资产计中国最大商业银行—工商银行(601398.SS) (1398.HK) 2016年年报显示，该行当期拨备覆盖率为136.69%；截至2017年9月末，该指标为148.42%。而中国银行(601988.SS) (3988.HK)去年三季末的拨备覆盖率为153.57%，亦贴近150%的监管标准。

中国银监会审慎规制局局长肖远企上周在新闻发布会上称，当前金融体系仍处于风险易发高发期，今年银行信贷资产质量的潜在风险依然存在，特别是结构、周期、体制性因素造成不良资产风险依然还会持续暴露一段时间。（完）