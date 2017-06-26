中国银监会称银行吸收公款存款严禁利益输送 禁设时点性存款规模

路透北京6月26日 - 为整顿规范银行业金融机构吸收公款存款行为，中国银监会近日发文，要求其加强吸收公款存款业务管理，强化内部审计监督，严禁银行业金融机构通过赠送财物、安排亲属就业等方式，向公款存放相关负责人员进行利益输送。

银监会网站周一刊登的通知并称，银行业金融机构还应完善薪酬管理制度，改进绩效考评体系，不得设立时点性存款规模、市场份额或排名等指标，并强化吸收公款存款行为的审计监督。

“公款具有金额大、成本低、稳定性高等特点，是银行业金融机构重要的存款资金来源，”银监会称，“个别银行业金融机构为获取公款存款，采用利益输送等不正当竞争手段，破坏廉洁从业风气和公平、有序的金融市场环境。”

通知并指出，若公款存放主体相关负责人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员为银行业金融机构员工，该员工应实行回避；同时，要求银行业金融机构不断提升存款综合服务水平，增加资金存放综合效益。

根据通知，公款存放主体包括财政部门、预算单位和国有企事业单位。其中，国有企业是指国有资产监督管理部门规定的国有及国有控股企业、国有实际控制企业；事业单位是指相关行政法规及其实施细则规定的各级各类事业单位。

公款存放主体相关负责人员包括公款存放主体的主要领导、分管公款存放工作的分管领导和负责公款存放工作的部门负责人，以及具体办理公款存放工作、可能对公款存放银行选择产生重大影响的工作人员。（完）

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