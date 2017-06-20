银监会副主席称不能因一些金融乱象就动摇改革和创新（更新版）

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路透上海6月20日 - 中国银监会副主席王兆星周二表示，加强金融监管、治理金融乱象，与深化金融改革、推进金融创新并不矛盾，而是辩证统一的；不能因为出现一些金融乱象，就动摇和停止所必须进行的改革和创新。

他在上海参加陆家嘴论坛时发表主旨演讲并称，一切金融改革与创新都应服务于实体经济。相对于经济发展的客观效率而言，中国的金融改革不是过快而是相对滞后。

王兆星认为，金融业具有较强的亲周期或者顺周期性，经济进入调整和下行期，以及经济进行结构调整过程中，前期所积累的一些金融风险就会不断地暴露，同时也会出现一些新的风险，甚至会出现各种金融风险的叠加，给金融安全稳定带来了潜在的威胁。

“正是基于经济与金融高度的相关和当前经济金融的形势判断，必须把强监管、减杠杆、防风险同深化供给侧结构改革很好地结合起来。供给侧结构性改革不断深化与成功，经济结构调整的顺利完成才可最终实现经济的健康发展和金融的安全稳定。”他指出。

不过他强调说，当前中国金融业总体安全稳定，银行业不良贷款比例仍然处于较低水平，不良贷款拨备覆盖率在170%以上，资本充足率在13%以上，后两个指标均处于世界较高水平。

金融监管方面，王兆星表示，要通过深化改革构建起一个包括金融监管政策和标准的统一协调体系，同时也要建立起金融风险的有效化解和处置体系。各监管部门应具有充分的监管资源和手段，来有效实施监管，最大限度地防止监管的真空和重叠。

官方媒体中国经济参考报周一刊文指出，当前既要用经济复苏营造的良好环境来推进结构改革，但也需要呵护复苏的势头。二者间需要把握好平衡，不可让来之不易的经济复苏付诸流水。(完)