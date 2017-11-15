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中国银监会弥补政策性银行监管短板 要求建立资本约束机制
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2017年11月15日 / 早上6点27分 / 1 天前

中国银监会弥补政策性银行监管短板 要求建立资本约束机制

2 分钟阅读

路透上海11月15日 - 中国银监会政策银行部主任周民源周三表示，新的政策性银行监管规则明确，国家开发银行、进出口银行和农业发展银行三家政策性银行坚守开发性、政策性金融定位，并建立以资本充足率为核心指标的资本约束机制。

他在银监会召开的政策性银行新闻发布会上指出，是次监管新规是弥补银行业监管制度短板的需求。三家政策性银行自1994年成立以来监管没有制定专门的办法，以往一般都是参照商业银行相关的监管规则要求对其实施监管，这一做法现在看来已难以适应开发银行、政策性银行改革发展要求。

“随着三家银行业务持续发展、经营区域不断扩大，现在三家政策性银行尤其是开行、口行不仅在国内有业务，在海外也有业务，经营区域不断扩大，业务复杂程度也在日益提高，风险管控任务日益艰巨。”他称。

在资本约束机制上，银监会政策银行部副主任徐庆宏表示，建立资本约束机制为是次改革的核心，主要目的是推进三家银行提升自身的风险抵御能力，更好地支持和服务中国国民经济的重点领域和薄弱环节。

具体而言，银监会要求：第一，建立资本约束机制。三家银行要结合自身的风险管理状况、业务特点、外部资本监管要求，建立资本管理的制度、流程、政策，以确保三家银行通过自身的资本能抵御和防范各种风险。

第二，制定资本规划。三家银行要制定中长期的资本规划，合理确定业务发展规模和速度，确保资本水平持续满足监管要求。

第三，建立资本评估机制，三家银行每年要至少进行一次内部资本评估；第四，建立资本补充机制，三家银行要建立持续的资本补充机制，要求银行建立内源性、外源性两种方式相结合的动态、可持续资本补充机制。

在风险管理方面，银监会要求三家银行实现风险管理全覆盖。在风险类别上，要覆盖信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、信息科技风险、声誉风险等各类风险；在并表管理上，要覆盖所有纳入并表管理机构的表内外、境内外、本外币业务。

同时，要求三家银行突出重点领域风险管控。根据三家银行业务和风险特点，一是信贷资产为主体，二是开发银行和进出口银行境外业务占比较高，办法当中进一步要求把信用风险、国别风险作为风险管理的重中之重。

根据监管办法，鉴于三家银行的董事会已经代表了全部股东的利益，所以三家银行均不设股东大会，由董事会、监事会和高管层构成两会一层的公司治理架构；同时，增设部委董事。

截至9月末，三家政策性银行资产总额25.12万亿元人民币，各项贷款17.41万亿，支持“一带一路”建设贷款1.42万亿，支持京津冀协同发展贷款1.24万亿，支持长江经济带发展战略贷款6.13万亿，支持企业“走出去”贷款2.36万亿，棚改贷款3.13万亿，易地扶贫搬迁贷款3,015.13亿，涉农贷款6.13万亿。(完)

发稿 李铮；审校 张喜良

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