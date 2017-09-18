中国银监会官员称对政策性银行风险管理需关注地方政府中长贷

路透上海9月18日 - 中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军表示，对于政策性银行风险管理方面，未来需要关注的领域，主要是形成地方政府性债务的中长期贷款，有可能产生系统性问题。当然，对实体企业贷款，因其承债能力没有政府强大，所以在一定的阶段，有可能更容易发生单体性风险。

21世纪经济报导周一引述他称，有这样一个经验，什么时候信贷大幅度膨胀的时候，它就孕育着风险。如果这个阶段政策性银行某类业务增长很快，未来这类业务出风险的概率也就高一些。

他并谈到，政策性银行的改革方案和章程已经出台，制定监管办法的基本条件已经具备，不过对政策性业务和经营性业务的划分却始终存在明显的分歧。由于风险补偿未能完全覆盖，政策性银行的经营性业务很多也是为了配合政策性业务，并弥补政策性业务的收益不足问题。

8月末银监会就《中国进出口银行监督管理办法》和《中国农业发展银行监督管理办法》向社会公开征求意见。

对于经营性业务占比和范围是否会进一步明确，于学军表示，首先比例的要求是没有的，而且这也是一个扯不清和划分不清的问题，“到底是‘三七开’、‘四六开’还是‘五五开’，怎么来划分？如何操作？或者在什么时点和阶段要保持这样一个比例，其实是很难做到的事情。”

他并指出，总体来说，政策部门主要是鼓励做政策性业务，经营性业务或者叫自营性业务，也是为了配合政策性业务，用以弥补政策性业务收益的不足。因为，政策性业务本身不赚钱，或者保本微利，规模越大越难以为继，它需要用做自营性业务的收益来维持政策性业务的发展。

此外对于政策性银行的资金来源问题，于学军谈到，政策性银行也想多一些渠道来筹资，但是实际上还是很难解决。这些年，政策性银行吸收的存款都大幅度增长，但相对巨大的投放来说，还是只能起到补充作用。

他表示，政策性银行的主要筹资渠道就是发债，这对它来说，的确是一个约束。现在财政存款进行招标，政策性银行也可以参与竞争，而且有一定优势，国开行、农发行的存款，大部分都是各级政府的财政或者融资平台的存款。（完）