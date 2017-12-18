中国银监会官员称监管将成金融体系最大数据中心 防核心资源垄断

路透北京12月18日 - 中国银监会国际部主任范文仲上周六称，面临商业银行不断数据化的趋势，监管未来会变成数据化的管理机构及金融体系中最大的数据中心，要求所有的金融机构平台要有监管的接口，监管机构要有权力进入金融科技的数据平台。

财新网援引其在第二届金融科技北京峰会的发言并称，应认识到数据是核心的经济资源，防止核心的金融资源垄断抑制了创新，一些交易记录对部分数据记录分析的社会化平台的金融基础设施需要开放和透明。

“如果商业银行变成数据化的机构，监管会怎么办？它肯定也会变成数据化的机构。”范文仲称，“真正的监管科技，不是在技术基础上小修小补，而面临着颠覆思维的挑战。”

他并指出，金融科技促使银行的变化，体现在贷前信用评估、贷中定价环节和贷后资金流向等；从组织形式来讲，未来总行会越来越大，并且更加数据化，相比之下分支机构则会逐渐萎缩，其功能会被移动的服务的客户终端取代。

他认为，从前对银行业的监管多集中于规范资本充足率和一些指标，现在进入到了交易层面来对接机构的整体信息，而未来运用于区块链技术的金融平台也要导入监管的节点。

“所有的数据都汇集到管理部门，让监管对整个金融体系有一个全局性的了解，金融监管会变成一个大数据中心，它会从大量的信息噪音的背景下智能有效地搜索到信息。”范文仲表示。

对于未来监管获取信息的表现形式，他谈到，现在监管看到的主要是报表和报告，而未来则是一个监管图景，是一个三维立体的动态的图形。

范文仲指出，某些机构用传统的高利率来覆盖风险，充其量只是利用互联网平台扩大了借贷人群，但没有什么技术含量。金融科技目标是信用风险和利率水平更加精准的匹配，这类技术的发展应该是可以降低利率。

“做利率的精准定价，降低小微的利率负担，这才是创新。”他称，防止那些历史上出现的金融乱象再以科技的名义改头换面卷土重来。

中国央行和银监会此前联合下发关于规范整顿“现金贷”业务的通知称，未依法取得经营放贷业务资质，任何组织和个人不得经营放贷业务；并禁止发放或撮合违反法律有关利率规定的贷款，且不得以任何方式诱致借款人过度举债，陷入债务陷阱。（完）