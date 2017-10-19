中国金融业治理乱象进展符合预期 对实体经济影响较小--银监会主席（更新版）

路透北京10月19日 - 中国银监会主席郭树清周四表示，中国金融业治理乱象总体进展符合预期，对实体经济影响比较小；现在中小银行多，流动性风险较高，要防范流动性风险、跨领域跨资产风险，防止监管套利和跨境资产流动的风险。

他在中共十九大中央金融系统代表会议上并指出，银监会坚持立查立改，效果明显，当前同业资产负债规模减少2万亿元人民币，同业理财和委托贷款净减少，理财增速大幅下降。

“银行业资金脱实向虚势头得到初步遏制，但不能掉以轻心，将进一步加强风险防范，前景是很好的，风险是可以化解的。”他说。

具体到银行业不良资产处置，郭树清表示，现在各个机构对资产类别的划分是有差别的，要把不良贷款和不良资产充分暴露出来，加大处置力度。

中国银监会审慎规制局有关负责人上周表示，防控金融风险、治理市场乱象不可能一蹴而就，因此在这个过程中要把握力度、节奏，稳妥有序推进。

银监会上月称，自上半年采取一系列整治市场乱象和弥补制度短板的政策措施以来，银行资金空转减少，8月继续延续这一态势，同业业务持续收缩，同业资产、同业负债分别较年初减少3.2万亿元和1.4万亿元，同比增速分别为-13.8%和-1.6%。

郭树清同时强调，要坚决抵御跨市场金融风险，深入整治银行业市场乱象，加强银行不良贷款处置监管，并坚决遏制隐性债务增加。

“进一步深化银行业改革开放，这是防范风险的根本举措。”他称，银行业要在供给侧结构性改革中发挥更大作用，同时要加强公司治理。

他指出，要扩大银行业对外开放。目前外资银行发展总体稳健，但在银行业市场份额中外资行的份额是下降的，不利于促进银行业扩大对外开放，未来将在持股比例、业务范围给予外资行更大空间。（完）