中国信托业明年将开启第六次行业整顿 违规事件顶格处罚--消息（更新版）

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路透上海12月29日 - 中国金融业步入强监管周期，信托业料将开启第六次行业整顿。两位消息人士透露，银监会信托部主任邓智毅日前表态，明年整顿信托业是银监会的工作重点，压力空前大，并将采取强有力措施控制行业增速过快态势，对违规事件按顶格处罚。

消息人士并引述他在北京辖内信托公司座谈会上的讲话称，此次中央关于去杠杆的文件是动真格的，信托公司要充分认识外部环境发生的根本变化；而明年信托业的外部环境，关键是“压”，就是压通道。

“目前不仅仅是某家公司的问题，而是整个行业的生存问题。”他谈到，信托行业此前经历五次整顿、一次规范，总体而言，明年信托业面临比较严峻的考验。

邓智毅指出，今年其他资管机构发展增速下降，但信托增速过快。到11月末银行总资产增长9.85%，股份行增长6.4%，中小机构增长11.3%，而信托业增长34.33%；信托业从去年四季度的24%，到最近几个季度的增速连续提升，增长违背规律。

“行业30-40%增速是否可持续，需请大家共同思考。”他强调，今年金融稳定发展委员会成立，制定统一大资管规则，这只是最低要求，寻找行业间的最大公约数，各资管板块将采取更加严格的措施。

路透已就上述消息联系银监会，但暂未获得其立即置评。

一位信托业资深人士对路透表示，明年说是整顿，但是与之前的五次整顿内涵肯定不一样，现在行业的监管制度、信托公司资本实力、社会信托文化等方面都有了质的飞跃，所以明年的信托强监管主要还是加强行业规范，促进可持续发展，不需要过度悲观。

在他看来，目前整个金融行业都面临更加严格的监管，促进回归本源，信托一定不会也不能置身之外。信托公司需要摆脱盲目追求规模和速度的传统思想，充分利用自身制度优势，服务于供给侧改革，深入挖掘产业升级机遇，满足高净值客户财富传承需求，提升行业发展质量和效率。

**违规事件顶格处罚**

去年以来的强化监管政策导致信托成为唯一合法通道，并突显了信托杠杆率优势，导致信托通道业务膨胀，信托规模增速大幅反弹。

不过，银监会上周五下发《关于规范银信类业务的通知》（55号文）明确规定，金融机构不得为其他机构的资管产品提供规避投资范围、杠杆约束等监管要求的通道服务。

在邓智毅看来，规范银信通道业务主要是针对银行的跨表、出表、调表需求进行限制。跨表就是因为银行表外理财业务发展快，通过资管通道进行投资；出表就是表内增量通过同业投资，资本计提、流动性指标消化存量，规避了银行的审慎监管措施；调表则是通过SPV(特定目的载体)、ABS(资产证券化)进行调整。

他认为，55号文下发，处理一批信托公司不是偶然；同时，55号文代表政策导向，如果严格执行可能许多银信通道业务都是问题。

他并透露，明年银监会对于不顾全大局，一意孤行的机构保留有足够手段采取措施，并将对违规的事件按顶格处罚，“今年已经处罚了18单，但明年处罚将远远不止这个节奏。同时，银监会内部对监管局的追责也已成为常态。”

银监会官网数据显示，截至12月21日，2017年以来银监会共开出罚单18张，金额为7.65亿元，而各银监局（不包含各银监分局）共罚没金额约2.78亿，合计开出超过500张罚单。受罚金额最高的三个地区分别为北京、上海和广州，三地银监局共开出罚单达1.13亿，超全国总量的10%。

值得一提的是，随着房地产调控的深化，房企资金“饥渴症”日渐明显。作为房地产公司重要融资渠道之一的房地产信托，成为房企融资的一根救命稻草，规模亦逆势大幅增长。

另据消息人士透露，北京银监局局长苏保祥也在同一会议上表示，“房住不炒”，中央决心前所未有。保障房领域属于可以合规进入的地产市场，信托今后打擦边球进入地产，监管处罚起来没商量。

“租房不炒，北京租金比较低，国家全力推租售并举，信托机构不能助长加杠杆，对开发商资金支持一定要合规，通道或自主业务都不能变相为加杠杆提供支持。”他说。

中国信托业协会数据显示，截至三季度末，全行业信托资产余额24.41万亿元，环比增5.47%，同比增速高达34.33%；事务管理类资产(含通道业务)余额为13.58万亿元，占比55.66%；特色业务方面，银信合作余额为5.43万亿元，占总资产规模22.27%，环比增5.28%。(完)