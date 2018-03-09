中国银监会正在研究起草理财业务细则和平稳过渡方案

路透上海3月9日 - 中国银监会主席郭树清在全国两会期间表示，关于理财业务的实施细则和相关平稳过渡方案，银监会正在研究起草，后续会征求各方意见。

中国证券报周五刊登对他的采访称，相关监管部门正研究梳理各方反馈意见，进一步修订完善资管新规；银监会针对商业银行可能面临的影响已开展分析监测，并据此对相关新规进行改进和优化。

谈及房地产信贷压力测试时，郭树清表示，在不同情景之下对银行不同业务领域进行压力测试是银监会的一项常规工作。目前各地区房地产信贷压力测试情况存在一定差异，但总体来说，风险可控，”银监会仍将高度重视房地产市场风险，不能任其滋生泡沫”。

银监会创新监管协作部主任李文红在上周的新闻发布会上也曾提及，银监会在制度建设方面将发布实施一系列规定，对现行理财业务监管规则进行梳理，并起草商业银行理财相关的监督管理办法，作为资管新规配套细则实施。

根据银监会数据，1月末，银行业总资产为248万亿元人民币，同比增8.7%。其中，各项贷款128万亿元，较年初增加2.6万亿元，增速延续去年下半年趋势，同比增长12.6%，高于同期资产增速。2月初步数据显示，各项贷款比1月增加8,361亿元，继续保持比较稳定的增长。（完）