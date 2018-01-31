未来三年中国将成亚太房地产私募基金最大投资地--CBRE

路透上海1月31日 - 全球最大商业地产服务和投资机构--世邦魏理仕（CBRE）(CBG.N)发布最新报告称，未来三年中国有望吸收来自亚太房地产私募基金的140亿美元资金，成为私募基金最大投资目的地。

报告指出，随着亚太区房地产投资吸引力回升，区域市场募资环境持续改善，预计到2020年房地产私募基金将在亚太区房地产市场完成约530亿美元规模的资本配置。

报告称，数据显示，以亚太市场为目标的封闭式房地产基金在2014年-2017年第三季期间完成募资总额420亿美元，形成约合1,160亿美元的购买力，其中630亿美元（约54%）已经完成投资配置，四分之三流入澳大利亚、日本和中国。

考虑到封闭式房地产私募基金的投资期通常为3-4年，其余530亿美元需要于未来三年内完成部署。这也意味着基金经理们将会加快投资规划步伐，亚太区房地产投资市场有望在2018年迎来明显增长。

世邦魏理仕大中华区投资及资本市场部董事总经理李凌表示，“2018年中国大宗物业交易市场仍将保持活跃。”

从城市看，租赁市场基本面向好的一线城市次中心和新兴区域将继续成为交易热点。同时，成都、杭州、南京、武汉等高潜力二线城市核心区域物业的关注度将进一步提升。物业类型上写字楼仍将是大部分投资者的首选，购物中心、仓储物流这些对运营能力要求更高的物业类型也将继续受到青睐。（完）