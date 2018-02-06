财富效应抵销加息等负面因素 香港商业地产仍乐观--世邦魏理仕

路透香港2月6日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕周二称，对今年香港商业房地产市场维持审慎乐观；虽然美国加息、网上及海外消费可能会减慢本地消费增长，但股市和楼市带来的财富效应可抵销这些负面影响，而香港未来将有三项跨境基建项目陆续落成，亦将有助带动物流及零售业的发展。

世邦魏理仕香港、华南及台湾研究部主管陈锦平在记者会表示，虽然股市近日出现调整，但长远而言仍有多个因素带动，包括港交所(0388.HK)落实引入同股不同权公司来港上市、A股料被纳入MSCI指数等，均会造就财富效应。

该行指，去年香港的经济增长将是2011年以来最强劲，同时中国企业对地标性物业项目的需求强劲，土地及物业销售与交投皆创历史新高，这些利好因素将会引领2018年的商业房地产市场发展。

在写字楼市场方面，去年香港的甲级写字楼全年净吸纳量达120万平方尺，是2016年37万平方尺的三倍多；但中环区的净吸纳量则录得负4万平方尺，显示企业迁离核心区的趋势持续。

世邦魏理仕香港顾问及交易服务-办公楼执行董事骆应铭表示，共享工作空间于去年是写字楼空间的主要需求来源之一，年内在香港租赁了34万平方尺的商业楼面，至去年底总租赁面积达90万平方尺，预期今年中将进一步增至120万平方尺，全年数字会进一步攀升。

至于零售物业方面，香港去年零售额按年上升2.2%，结束了历来最长的下跌周期，但个别行业复苏情况各异，如摄影器材的销售情况仍未走出困境。

世邦魏理仕表示，随着港珠澳大桥、广深港高铁香港段及新的跨境陆路口岸--莲塘/香园围口岸的落成，将带动内地旅客来港旅游，因此对今年零售业表现看高一线。（完）