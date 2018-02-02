CBS和维亚康姆组建特别委员会探讨两家公司合并

路透2月1日 - 美国哥伦比亚广播公司(CBS)(CBS.N)和维亚康姆(Viacom) (VIAB.O)周四表示，他们已经组建了特别委员会来探讨合并事项，为两家公司可能重新合并的第一步。这两家公司逾10年前被传媒大亨Sumner Redstone分拆。

两家公司在各自的声明中称，不能保证就能达成交易，他们在磋商进程完成前将不会进一步置评。

两家公司此前曾在94岁高龄的Redstone及其女儿Shari的敦促下，在2016年研究过合并。Shari通过私人持有的National Amusements，掌控着CBS和维亚康姆。

但由于CBS的董事会和执行长Leslie Moonves担心治理问题以及交易能否给CBS股东带来财务上的好处，谈判无果而终。

但消息人士说，Shari Redstone持续与两家公司高层讨论她想让这两家公司合并，尤其是华特迪士尼(DIS.N)12月宣布将收购二十一世纪福克斯 (FOXA.O)的多数资产后，关于合并的讨论更加积极。

“National Amusements支持CBS和维亚康姆所宣布的评估双方合并的进程，我们认为两者合并可带来显着且长期的股东价值，”公司声明称。

Leslie Moonves和维亚康姆执行长Bob Bakish在1月就两家传媒公司合并进行了探讨[nL4S1PK69D]。两家公司董事会周四决定通过特别委员会展开一正式程序来研究协议。

该协议将把CBS的广播电视网络、电视制片场和Showtime有线网络，与维亚康姆的派拉蒙影片、Comedy Central、尼克罗顿国际儿童频道和MTV配对组合起来。

合并将有助于CBS的流媒体服务与Netflix Inc(NFLX.O)竞争，也增加了合并后的公司与有线及卫星分销业者之间的谈判筹码。(完)