CCTV称中企海外非理性投资或涉转移资产 苏宁被点名批评

路透上海7月19日 - 针对中国企业海外非理性投资，中央电视台(CCTV)周二晚间新闻1+1栏目称其中或涉嫌转移资产，并点名批评国内零售巨头苏宁集团大手笔收购海外足球俱乐部；同时指出，负债率较高的企业大量借钱赴海外投资，将增加境内金融风险。

去年6月苏宁出资约2.7亿欧元收购意大利知名足球俱乐部国际米兰约七成股权，为中资企业首次并购意大利主流足球俱乐部。

不过央视新闻指出，该俱乐部已连续五年亏损，总亏损额达2.759亿欧元，“这样的收购究竟是为了什么？”而国家外管局局长潘功胜在3月已表示，有很多企业在中国的负债率已经很高了，再借一大笔钱去海外收购，有一些则在直接投资的包装下转移资产。

国家发改委发言人严鹏程周二表示，有关部门将继续关注房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域非理性对外投资倾向，防范对外投资风险，建议有关企业审慎决策。

央视并援引中国社科院金融研究所研究员尹中立称，企业拿着境内从银行借来的钱，或者从其他金融机构借来的钱到国外去，如果在境外投资出现失误，境内银行的坏账就会大幅度增加，这会增加境内的金融风险。

他并表示，投资连续亏损的企业，要靠面上赚钱是赚不回来的，如果企业本身现金流、回收现金的能力较强，则可能涉嫌洗钱或转移资产。

苏宁集团旗下苏宁云商(002024.SZ)周三早盘一度重挫6.5%，随后缩减跌幅，目前跌3.2%。

早在今年1月初，外管局就发文强调加强境外直接投资的真实性、合规性审查；央行行长周小川在3月两会期间更明确指出，“有一部分(对外投资)实际上跟我国对外投资的产业政策要求不符合，比如投一些体育、娱乐、俱乐部。”(完)