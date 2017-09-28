“央证量化精英指数”上线汤森路透终端 用以甄选优质基金产品

路透北京9月28日 - 中国中央电视台（CCTV）证券资讯频道金融研究院周四称，“央证量化精英指数”正式上线汤森路透终端，是一只可投资参考的基准指数，用以甄选优质的基金产品和组合。

该研究院称，量化精英指数的成分筛选是依据央证私募基金评价体系，通过“定量初评、定量复评、定性初评、定性复评、综合评价”五层评选流程从市面上上万只私募产品里甄选出30只以量化作为投资策略或者以程序化作为主要交易方式优秀的量化私募产品，它是衡量市场上最优质的量化对冲私募产品的一个参考标准。

该指数成分策略则以市场中性/套利策略、管理期货策略、复合策略以及股票多空策略为主，并根据市场实际环境对各类策略的分配比例进行灵活调整。

“可以说，央证量化精英指数更直观地展现了量化类私募基金特有的收益形态，也对市场上量化对冲基金和FOF产品的投研工作树立了收益率及波动率的参考标杆。”新闻稿称。

目前，央证系列基准指数已正式上线包含央证量化综合指数，央证相对价值指数和央证管理期货指数三个基准指数，它们体现了中国私募市场上量化基金的平均业绩水平，为私募基金业绩评估提供参照基准，也为FOF产品的构建提供策略配置建议。

截至2016年底，中国基金业协会已登记私募基金管理人17,433家，其中私募证券基金管理人7,781家，几乎占据了近半壁江山；已备案私募基金46,505只，其中私募证券基金27,015只，占比略超五成。

近年来，指数化投资在中国内地市场取得了快速发展，指数型产品逐渐成为基金产品的重要组成部分和创新的重要方向。如今国内已经有了标的沪深300指数、中证500指数、上证50指数等指数化基金产品。但对于私募量化对冲基金指数的可投资产品还相对较少。

此次央证金研院联合汤森路透终端发布了央证量化精英指数，不仅为海内外机构投资者提供了一个可投资参考的中国量化对冲基金指数产品，也为投资机构和私募管理人提供了产品业绩表现基准和有效的决策参考。（完）