中国国开行航空租赁部门负责人称愿意对海航集团伸援手

路透都柏林1月22日 - 中国国家开发银行航空租赁部门负责人周二称，海航集团拥有稳健的航空业务，该集团若出了问题对谁都没好处。

国银航空金融租赁有限公司(简称国银航空租赁)的总裁Peter Chang在都柏林的航空经济会议上说，“国家开发银行在本案中的曝险很大，我们会涉及与海航的讨论。

“我还没有被叫去讨论，因为航空是较小的一块，但这是很重要的一项业务。我预计我们将在某个时候介入。我们愿意伸出援手。海航出问题对我们没有好处。”

海航集团上周承认公司出现流动性问题，受之前大规模并购且中国增长放缓影响。

Chang称，海航集团的航空事业表现不差。

他在这场活动上同时表示，“在这基础上，我从风险观点来假设，这部分事业将会被政府以及所有涉入的各方保留。”

Chang称，“我们正在关注事况，和其他人一样读报。我们正试图介入，并做好准备工作。海航集团领导层越早意识到他们有个迫切的问题，我们就能越早开始着手解决。”

中国银行旗下航空租赁事业的一名高管在同场会议中对听众表示，海航集团关联航空业者逾期付款都不超过30天，但问题在于是否有现金送至集团的其他地方。

中银航空租赁(2588.HK)首席运营官David Walton表示，“我个人认为，海航集团旗下的航空公司本身运营状况大致良好。”

他补充称，“问题在于资金是否在集团内部被挪为他用，而集团现金流可能不甚强劲。因此我们的焦点正放在现金流的流向。(完)