分析：中国央行本周净投放暂别“削峰” 未雨绸缪下资金仍将平稳

作者 侯向明

资料图片：2010年12月拍摄的不同面值的人民币纸币。REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京1月12日 - 在连续12日按兵不动后，随着税期临近资金面收敛，中国央行暂时告别“削峰”，本周三重启逆回购操作，全周转为净投放400亿元人民币。业内人士指出，央行相机而动助力资金面平稳，虽未来面临缴税和春节等扰动因素，但央行料仍会通过公开市场灵活调节流动性水平。

他们并称，短期内资金面可能还会受到跨月和春节备付需求等临时性因素冲击，且未来监管政策的落地料亦会给整体流动性环境构成压力，稳健中性政策取向下，央行仍将坚持“削峰填谷”操作。

“央行还是保持了以前一样的节奏，就是对流动性的调节是比较细微的，根据市场的需要随时投放或者回笼，但整体来说还是想要维持资金面紧平衡的一个状态。”招商银行资产管理部高级分析师刘东亮说。

兴业研究分析师何津津亦表示，央行在连续12日暂停公开市场逆回购操作期间，净回笼量高达1.05万亿元，从这个角度来看，央行的操作还是在保持中性，并没有放松之意。

她并称，近日，随着资金市场开始从年初的短端资金泛滥开始边际收紧转为平衡，央行亦开始通过逆回购向市场净投放资金，主要还是“削峰填谷”的操作，也是提前为春节流动性的波动以及即将到来的大量逆回购和MLF到期做准备，稳定市场预期。

央行周五公告并称，为对冲税期、央行逆回购到期等因素影响，维护银行体系流动性合理稳定，今日开展2,700亿元逆回购操作。

据路透统计，中国央行公开市场本周共开展逆回购操作4,500亿元，其中周一和周二延续了上周的暂停操作，但全周来看仍实现净投放400亿元，终结前两周净回笼态势，上周为净回笼5,100亿元。

此外，1月份共有总额2,895亿元MLF(中期借贷便利)到期，分别为1月13日的1,825亿元，和1月24日的1,070亿元。

华南一银行资金部门主管表示，随着公开市场连续零操作累积效应显现，加之税期来临，银行体系流动性由“较高”逐渐收敛至“适中”，去年末财政投放带来的流动性“洪峰”已过，逆回购操作随之重启。

“就像一块海绵，水多了挤一挤，水少了再加点，最后就是要保持它不至于滴水的一个状态。”她说。

中国银行间市场周五资金面收紧态势略有放缓，除14天外主要回购利率亦有下行。交易员称，早盘资金一度仍显偏紧，拆借价格亦居高不下，随着央行公开市场单日1,800亿元净投放驰援，大行融出增多，流动性稳中有所改善，不过预计下周缴税集中走款及MLF到期等因素影响下，资金仍难脱离紧平衡局面。

根据国家税务总局的办税日历，1月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种，申报纳税的最后期限为1月15日。

**资金结构性波动无碍平稳跨春节**

短期内流动性还面临月末时点，特别是中国农历春节前银行备付需求的冲击，资金可能出现时点性和结构性的波动，不过出现全局性、持续性收紧的可能性并不大。

此外，虽然元旦前后一系列监管政策落地，对流动性亦构成一定的扰动，但有鉴于央行已未雨绸缪，提前祭出“临时准备金动用安排”等多种措施，春节前后流动性预期并未过于悲观。

中信证券固收首席分析师明明在报告中称，“临时准备金动用安排”保证春节期间流动性环境较为适度，有助于平抑流动性的季节性波动；同时，定向降准和自动质押融资业务新规的正式施行，也将有利于春节前后流动性环境。

“春节前后流动性改善是大概率事件，流动性环境或将经历小幅波动后延续宽松至春节后。”明明并表示。

刘东亮表示，今年元旦前后有多种针对同业业务的监管措施出台，其势必会对流动性造成一定程度上的负面影响，央行亦有准备随时提供弹药。

“我觉得后面还得主要看公开市场的操作，加大投放应该是一定的...不过整体来看我觉得今年货币环境还是会稳健中性偏紧，因为还要配合严监管防风险，也不会松。”他说。

兴业研究的何津津亦称，新年大量监管政策出台，强调的是“即期”调整。而央行呵护市场流动性的行为的共同特征就是均为“远期”安排，而非当下的放松兑现；即期调整和远期安排的配合，可见央行货币政策稳健中性的定力十足。

央行此前公告称，为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求，决定建立“临时准备金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行。在原有七天、14天和28天逆回购期限的基础上，2017年10月末央行首次开展63天期逆回购，该工具操作期限品种增至四种。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。（完）