分析：在石油业的阴影之下 煤炭市场起死回生

路透新加坡/墨尔本2月2日 - 动力煤矿商并没有像一些环保人士和分析师预期的那样经历垂死挣扎，反而实现多年来最好回报水平，因为亚洲需求强劲和供应紧张推动价格飙升。

中国动力煤期货本周触及纪录高位687元人民币(108.49美元)，较2016年低点高出五倍。同时，澳洲纽卡斯尔港的煤炭船货价格自2016年触及低位以来几乎上涨了一倍，至每吨逾100美元，距离2011/2012年水准不远。

“煤炭价格上涨凸显出亚洲强劲的基础需求，”澳洲矿业企业Whitehaven Coal(WHC.AX)执行长Paul Flynn对路透表示。“直到最近，这一点一直被上个周期建设的过剩产能所掩盖。这个周期现在已经过去了。”

reut.rs/2DT7H3W

虽说能源市场广泛复苏的焦点是石油和天然气，但专业动力煤矿商的运营情况更好，说明投资者认为这种备受诟病的化石燃料仍拥有活力。

“去年10月我们将全球动力煤作为我们最青睐的大宗商品，并坚持持有，”经纪和投资机构Clarksons Platou驻纽约分析师Jeremy Sussman表示。

Whitehaven、印尼公司Adaro Energy(ADRO.JK)、以及全球大宗商品贸易商嘉能可(GLEN.L)的股价都已较2015/2016年度的纪录低位成倍上涨，触及2012年之前的矿业荣景期间所见高位。

“我们预计煤炭价格将继续大幅高于预期，并因此认为Whitehaven股价能保持升势，”Sussman说。

tmsnrt.rs/2EyC293

**煤炭胜过天然气**

煤价上涨出乎很多人意料。晨星股票研究(Morningstar Equity Research)称，“煤价表现比我们预期的要好，归功于中国经济持续强劲增长。”

因此，Whitehaven股价自2016年初低位飙升10多倍。Adaro和嘉能可分别大涨330%和290%。泰国煤炭商Banpu(BANPU.BK)上扬85%。

相比之下，专注于液化天然气(LNG)出口的竞争对手涨幅则介于18-45%，比如澳洲伍德塞德石油(WPL.AX)和Santos(STO.AX)，以及美国公司Cheniere(LNG.A)。

鉴于很多上市投资机构出于环保方面的疑虑和压力而避免投资煤炭，于是煤炭业繁荣所带来的利润就留给了其他人来享用。

Whitehaven的最大股东是美国的Farallon资本管理公司，持股14%；其次是专业采矿投资机构AMCI Group，持股8.4%。

AMCI Group董事总经理Brian Beem称，高品位动力煤和炼钢煤的前景较乐观。

Beem在电邮中评论称，“亚洲的城镇化和电气化将继续拉动对这些大宗商品的需求，由于损耗及缺少对新产能的投资，我们认为供应将很难满足需求。”

Farallon资本管理未予置评。

嘉能可的主要投资者包括Qatar Holding。该公司是卡塔尔这个全球最大液化天然气(LNG)出口国的国有投资公司，其政策是不对媒体谈论投资事宜。

全球最大单一动力煤出口企业嘉能可表示，由于临近年报公布，因此不对这篇文章发表评论。

在去年12月召开的投资者电话会议上，嘉能可表示，预计2018年煤炭平均单位生产成本为每吨48美元，以当前煤价计算公司可轻松获利。

嘉能可补充称，过去几年煤炭业普遍投资不足，使该公司目前能够因价格上涨而获益。

印尼Adaro未予评论。

reut.rs/2DV4X62

**能否持续？**

这种强劲表现的核心是这样一个事实：尽管LNG和可再生能源兴起，但亚洲动力煤消耗量几乎没有任何减少。

汤森路透Eikon的贸易数据显示，自2016年以来，与LNG相比，北亚和南亚主要能源消费国进口的动力煤并没有减少。这个地区的人口占全球人口的一半，是能源消费增长最快的区域。

在主要的煤炭和LNG消费国日本，去年动力煤进口量增加4.3%至创纪录的1.145亿吨。LNG进口量增加0.4%至8,360万吨。

2017年韩国煤炭进口增加10%以上。中国2017年煤炭进口量处于2014年以来最高水平，为2.709亿吨。

经过数年的停滞之后，印度煤炭进口也再度开始增长。

煤炭行业组织德国煤炭进口商协会(VDKI)称，全球范围内，2016-2017年海运煤炭贸易增加1.5%至11.43亿吨。

亚洲煤炭消耗占全球消耗量的比例从2000年的不到50%增至2016年的近74%。

Whitehaven的Flynn表示，电力需求强劲增长，部分归功于电动汽车的兴起。这将进一步推高包括动力煤在内的(煤炭)需求。

尽管近期煤炭表现优异，但对于其长期前景的担忧仍挥之不去。

很多分析师表示，未来发电将依赖天然气、太阳能和风能等更为清洁的能源。

中国正在为防治污染做出巨大努力，推动一些工业企业和数以百万计的家庭实行煤改气计划。

中国的天然气进口和产量增速料超过能源需求。鉴于中国也在对可再生能源甚至核能进行大规模投资，煤炭占比将下滑。

晨星就认为，这意味着诸如Whitehaven等矿业类股的涨势“接近尾声”。

reut.rs/2ExhYnz

(完)