分析：好了伤疤忘了疼 欧元区银行高风险债券重获投资者热捧

路透伦敦2月21日 - 德国的IKB Deutsche Industriebank在金融危机期间曾两度接受政府救助，该银行上月发行的债券没有大型信用评级机构的评级，是风险最高的债券形式之一。然而，和很多欧元区同行一样，该银行发现市场对其债券的需求非常旺盛。

IKB上月发行的3亿欧元债券，以及其他同样成功的债券发行，都表明很多投资者愿意将2007-2008年全球金融危机和2010-2012年欧元区债务危机的记忆抛在脑后。

虽然也有人仍存在顾虑，但这些投资者甘冒更大的风险，因为这些资产具有诱人的收益率，欧元区经济蒸蒸日上，而且人们对危机以来展开的银行系统改革抱有信心。

尤其是低评级、高风险的所谓次级债券，已成为欧洲最大投资人所青睐的投资工具。

虽然出现违约时这些次级债往往会首当其冲，但由于它们通常能提供比较高优先级债券更高的收益，因此具有吸引力。银行倒闭时，较高优先级债券的清偿顺序更靠前。IKB发行的债券收益率为4%，吸引的认购需求是发行规模的四倍。

“欧洲银行业的基本面情况要比过去好得多：不仅仅是因为经济复苏，还得益于该行业的降杠杆以及监管的加强，”东方汇理资产管理(Amundi)的固定收益主管Eric Brard说。Amundi是欧洲最大的资管管理公司之一，管理的资产规模超过1.4万亿欧元。

Brard指出，市场预期欧洲央行将逐步解除超宽松货币政策。“随着政策收紧，几个月或几年后放弃负利率，将会令金融行业长期受益，”他说。

利率上升对银行业有利，银行手中通常都握有客户存入的大量现金。同样，随着较长期债券收益率的上升，那些借入短期资金进行长期放贷的银行业者也会受益。

Brard表示，他更青睐次顺位债券，因为这类债券通常要比优先级债券的收益率高出50-100个基点。

Amundi的这种看法并不少见。在过去一年里，次顺位债券是欧洲表现最好的债券之一，最受关注的最低评级银行债券指数--美银美林或有资本指数(contingent capital index).MERCOCO自2014年1月推出以来强劲上涨。

欧元区银行业者去年发售1,060亿欧元次顺位债券，平均收益率为4.9%。汤森路透数据显示，2013年时这些银行发债筹资1,320亿欧元，但当时的债券收益率几乎翻倍达到9.2%。

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IKB是次顺位债券受欢迎程度的最新体现。西班牙Bankia银行去年发售7.5亿欧元额外一级资本债券(additional tier 1 (AT1) bond)，这是最低级的次顺位债券。Bankia银行在2012年5月被国有化，以避开倒闭厄运。

AT1债券也被称作“混合”债券，因为他们没有到期日，因此在风险方面与股票类似，不过发行方可以在预定日期赎回债券。

“银行资产负债表目前健全得多了，欧洲整体的不良贷款率已有改善，”Lyxor Asset Management资深跨资产策略师Jean Baptiste Berthon说。Lyxor是法国兴业银行旗下的基金公司。

根据世界银行数据，欧元区银行业不良贷款率在2012-2016年期间降低了一半，到略超过4%的水平。

“我们相当有信心，相信系统性风险相对微不足道。”Berthon并表示，Lyxor的多元资产基金超配欧系银行各种资产类别，在固定收益类别中对次顺位债券看法正面。

充分的普通股权益一级资本(CET 1)比率是衡量银行保护完善程度的一项指标。CET 1比率衡量银行资本相对于资产的比率。

欧元区银行的CET 1比率在2016年底时平均为13.5%，远高于2007年时的3.7%。CET 1意在为银行于意外损失之际提供缓冲。

**荒诞的收益率**

有一些人质疑看涨局面可能走过头了，这在很大程度上源于投资者对于收益的追求。

举个例子，回溯到2013年，西班牙宝培拉银行(Banco Popular Espanol)为首笔欧元计价AT1债券定价，票息为11.5%。但到2017年夏天时，该债券的价值已经消失殆尽，因在监管机构的协调下，宝培拉银行被西班牙桑坦德银行(Santander)所收购。

虽然这提醒了投资者注意此类债券所携带的风险，但却无碍Belfius银行在上个月以3.658%的收益率售出5亿欧元的AT1债券，这个利率水平相对于风险而言实在是太低了。该债券在发行后大跌，目前的交投价格为票面价值的97.75%。

显然，该领域正吸引着投资者的兴趣，有关一些希腊银行可能发行次顺位债券的预期也开始浮现。要知道，希腊在不久前还处在违约边缘。

一位负责通过银团销售次顺位银行债的银行家表示，有一位客户曾表露对该类债券的担忧，认为仅仅是因为此类债券落入较低收益率区间，暗示风险降低，就使它们获得了发行的合理性。

“当这类资产的收益率在7%时，有许多投资者会认为这些是风险投资工具，”该银行家表示，他要求匿名，因他未获授权来谈论其客户情况。

“就是这些投资者，在类似的宏观环境下，却以3%的收益水平买入了那些他们原本在7%水平也不会买入的债券...只因收益率越低，人们对于买入就越发感到放心。”(完)