分析：欧债收益率急升 央行撤出刺激之路恐如履薄冰

路透伦敦2月20日 - 欧洲央行今年面临艰巨任务，要确保市场不对货币政策正常化仓促行事。

欧元强势以及指标债券收益率仅两个月就翻一番，可能使得欧元区金融环境收紧的步伐快于欧洲央行所想，也许会影响央行退出刺激的时间表。

欧洲央行三年来通过大规模资产购买计划，即所谓的量化宽松举措(QE)，已成功带动经济摆脱萧条、重振旗鼓。

但随着投资者预期央行撤出超宽松货币政策，债券收益率过快上涨可能损及刺激政策效果，使得通胀更难升向央行接近2%的目标。

美国举债成本的外溢效应等因素将由不得欧洲央行管控。

这意味着欧洲央行在通过“前瞻指引”暗示政策举措时必须格外小心，因为市场人士往往会解读央行官员释出的信号，并在央行作出实际决定之前抢跑。

过去两个月德国的长期借款成本约翻了一倍。10年期德国公债收益率约报0.74%，接近两年半高点，受强劲的经济数据、美国通胀率上升和欧洲央行刺激措施将提前结束的预期提振。

“金融环境已经收紧，因此市场应当假设欧洲央行需要更长时间来实现通胀目标，”荷兰银行资深固定收益策略师Kim Liu称。

“但大家都预计欧洲央行将提前退出量化宽松，加息预期也有所升温。我想知道欧洲央行如何解决这个问题。”

欧洲央行2.55万亿欧元购债计划至少将持续至9月30日。接受路透调查的分析师预计量化宽松措施将在年底前结束，不过一些决策者甚至已怀疑购债计划是否有必要持续到9月份之后。

欧盟执委会的一项指标显示，欧元区金融环境处于2014年末以来最紧张水平。

荷兰银行资深分析师Aline Schuiling表示，欧元区债券加权平均收益率报在1.23%左右，而欧洲央行12月时预计2018年该指标为1.1%，这一情况反映出货币环境收紧。

欧元兑主要贸易伙伴货币的汇率已经较上年同期上涨7.5%，欧洲央行12月时预计该欧元贸易加权汇率今年平均上升2.8%。

欧元贸易加权汇率接近2014年9月来最高，压低进口商品物价，进而打压通胀。

根据法国巴黎银行，欧元每升值10%，未来12个月通胀率就会下降近0.5个百分点。

德意志银行估计，欧元贸易加权汇率每上升10%，企业的每股盈余(EPS)就下滑5%。

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**市场波动**

尽管债券收益率上升是经济走强的一个预期产物，但令政策制定者感到担忧的是上升的速度和程度。

此次收益率的飙升令分析师大感意外，进入2018年才几周时间，很多分析师都已上调对年末债券收益率的预估。

“金融环境确实已经收紧，从绝对层面上来看并未到危及经济扩张的程度，但收紧的速度至关重要，不论是通过未来货币、利率还是二线国家债券利差的形式，”Pictet Wealth Management经济分析师Frederik Ducrozet称。

“对欧洲央行而言，这是一个担忧来源，也是有可能成为改变格局的一个因素。”

他表示，如果在欧洲央行3月8日会议时，美债收益率在3%交投，而且欧元区债券利差扩大，那么欧洲央行有可能采取更为鸽派的基调。

决策者们目前尚未显现调整前瞻指引的迹象。欧洲央行首席经济学家普雷特表示，该央行“能够容忍”市场波动性近期的飙升状况，只要不损及金融领域稳定性就可以。欧洲央行执委科尔则指出，波动性高企状况主要局限于股市。

分析师表示，或许是因西班牙和葡萄牙等南欧国家债券收益率升势有限，而令官员感到放心。这两国的10年期公债较德债的利差接近八年来最低。

“对欧洲央行来说，目前欧元升值及债券收益率走升是小型双重打击，”ING银行分析师对客户表示。“近几个月货币和金融情况已变得没那么宽松，但整体水平仍偏低。”

此外，目前也存在美债收益率进一步飙升的风险，对欧洲借款成本构成上行压力。

“欧洲央行无能为力的重大因素就是美债收益率走高，”Russell Investments资深投资组合经理人David Vickers表示。

“我不认为债券跌势变得失序，但感觉起来有点像，因为低收益率情况已经太久了。”

“去年市场放下戒心，因经济强劲成长且通胀偏低，然后，只是对这个情况稍微重新定价，所有风险资产便大幅下跌。”(完)