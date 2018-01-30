分析：欧元区公债正在摆脱负收益率泥潭

路透伦敦1月29日 - 虽然步伐缓慢，但确信无疑的是，收益率处在零下方的欧元区公债正在减少，表明随着央行开始逐步退出非常规刺激举措，债市正在恢复某些常态。

德国五年期公债收益率周一升至零上方，为2015年底以来首见。

这与两年前相比是巨大转变，当时金融危机之后推出的大规模货币宽松和创纪录低位的利率将很多发达经济体的公债收益率推至纪录低位，而且处于零下方。当时，全球有高达13万亿美元债券的收益率处在零下方。

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但随着欧洲央行朝退出量化宽松前进，加上经济显然处于复苏轨道，且通胀预期上升，投资者越来越不能接受借钱给政府还要倒贴的情况。

一年前，德国存续期达七年的公债收益率为负值。2016年时，就连15年期公债的收益率也在零水准下方，因围绕通缩和经济成长疲弱的担忧压抑市场，且欧洲央行大举推出刺激措施所致。

德国两年期公债收益率如今仍为负值，报在负0.52%，但已为2016年中以来最高水平。

“我们谈及负利率，但如今仅为负50个基点。想想看，欧洲央行今年将从净买入公债而转为不再买了，”Alliance Bernstein固定收益投资长Doug Peebles指出。

“我们的基本假设是欧洲央行在2019年第一季加息，因此德国两年期公债收益率在年底可望轻松转为正值。”

根据德意志银行，相较于欧美日三个区域的公债销售净额，欧洲央行、美联储及日本央行依据量化宽松措施于2018年所购买的资产规模将为2010年代以来首次未见增加。

“债券将如何加以因应，将是2018年资产市场表现的主要驱动力之一，”该行在报告中指出。

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**所有变化**

投资者和决策官员都会欢迎收益率脱离负值区域。

对于养老基金等保守投资者，长期收益率为负值使得他们可从德国公债等“安全”资产获得的收益受到冲击。

此外，负收益率还可能让银行的资产负债表和净利差受损，同时令决策官员头疼不已，他们在努力建立对经济复苏的信心并防范通缩预期滋长。

Tradeweb数据显示，在其平台交易欧元区公债价值7万亿欧元，有大约42%的收益率仍低于零。不过，该比例已低于2016年7月时的峰值52%。

“在开香槟庆祝前，许多投资者希望看到(收益率)持续步入正值区域，”德国中央合作银行(DZ Bank)策略师Andy Cossor称。

欧洲央行货币政策“正常化”仍在初期阶段。该央行买债计划将至少维持到9月底，预示对低借贷成本的支持仍会保持一段时间。

欧洲央行今年预料也会将到期债券收回的资金重新投入债市，这限制了债券收益率的升幅。

然而，认识到全球环境与两年前负收益率债券规模达到顶峰之时有天壤之别，意味形势正在转变。

惠誉估计，去年底时，全球收益率为负的债券规模略低于10万亿美元，较高峰时少了逾3万亿美元。

BlueBay资产管理投资组合经理Mark Dowding称，债券远期合约已在反映德国短债收益率于两年内将升至接近正0.2%。这明显显示市场认为，届时欧洲将没有收益率在零以下的债券。

法国短债收益率和意大利短债收益率距离转正已经不远。“你几乎可说，未来12个月中，收益率为负值的欧元区公债规模可能缩减一半。”Dowding说。(完)