分析：对冲还是不对冲？ 市波动率骤升让基金经理面临老问题

路透伦敦2月6日 - 在多年来遭到央行宽松货币政策压制之后，外汇市场波动率最近几天出现跳升，促使一些投资者将目光再次投向防范市场大幅波动，抑或从这些波动中获益。

对冲还是不对冲？在资产经理当中这是个很有争议的问题。一些经理人积极通过衍生品买卖外汇风险敞口，以提升或保护投资回报；而其他一些人则不愿花这个钱，认为长期来讲影响是中性的。

即便他们选择做对冲来保护海外获利，很多人侧重的是债券而非股票，这是因为汇市走势通常与更为波动的股市相反，并且汇率波动给固定收益资产带来的不利影响更大。

但随着全球主要央行着手收紧政策，降低预期的市场回报，使得汇率波动带来的风险升高--衡量隐含汇率波动的一项主要指标在过去五周上升了一半。

这是讲得通的，因为美元兑美国主要贸易伙伴货币的汇率在2017年下跌了10%，而英镑则稳步上涨。

这些波动相对平缓，没有出现以往波动率骤升的情况。这要归功于2008年金融危机之后主要央行向金融市场注入的数以万亿美元计资金产生的“麻醉效果”。但在美国联邦储备委员会(美联储/FED)的引领下，这种麻醉剂目前正被缓慢撤回，美联储在本周期内已经加息五次。

全球股市市值由八年前的纪录高位一口气蒸发了4万亿(兆)美元，正如荷兰合作银行分析师所说的，这适时提醒了世人，“没有只涨不跌的东西。”

除此之外，对于投资于汇市的主动型基金经理人而言，汇率大幅波动，可以大大左右年底的投资回报成绩，是向客户证明自身价值优于被动型基金的利器。

英镑兑美元在1月底升至退欧公投以来的高位1.43美元，累计升值20%，加上英国退欧前景的不确定性，已促使一些基金经理采取行动。

骏利亨德森投资的多种资产投资部门负责人Paul O‘Connor便是其中之一，他旗下的海外市场投资组合占比持续升高。

“如此一来，我们目前约有三分之一到二分之一的投资组合采取汇率对冲，因为我们对英镑走向很不确定，许多原先有利英镑的因素，现在开始显得有点无力，”O‘Connor称。他旗下基金管理50亿英镑资产。

愈来愈多投资人担心汇率大幅波动的影响，外汇投资管理公司Millennium Global Investors执行长Mark Astley为这类投资人提供多种汇率对冲或寻求获利的策略。

“针对汇率变动10%的潜在影响，过去六至九个月我们接获的询问是几年来最多的，”他称。

如果投资人预期，在宽松政策结束后，自己的投资组合回报率将由先前的10-15%降至0-5%，那么类似这样的汇率大幅变动，对于投资回报的影响将远远更大。

若基金经理决定采取汇率对冲，将能够在远汇及掉期市场带入数以亿计美元的资金流动，也能成为相关货币的一大支撑来源。

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**风险**

虽然过去几年由于央行政策影响，汇率实际波动率下滑，但在一些出乎意料的宏观经济事件前后，汇市仍会出现一些剧烈走势。

近几年汇市的大地震包括瑞士央行在2015年1月取消瑞郎兑欧元汇率上限，以及英国退欧公投后的英镑暴跌。

在英国退欧公投之前，许多大型机构投资者丝毫没有安排任何汇率对冲，因此，当英镑大跌超过15%，让他们海外资产以英镑计的价值大涨后，他们坐享一批获利。

法国巴黎资产管理的多种资产组合经理人Colin Harte指出，许多英国退休基金及保险公司意识到，他们已经在非英镑资产市场敞口赚到不少好处，并开始变得稍微更加谨慎。

“现在的趋势是重新走向长期中性水准，即对冲比率应该达到65%左右，而目前我们只有45%。”

美世(Mercer)的2017年年度资产配置调查访问了逾1,200家持有资产规模在1.1万亿美元以上的机构投资者，结果显示，绝大多数投资者对冲了约40%的外汇风险。

“尽管多数养老基金并不追求积极的对冲策略，但多数情况下，他们将采用一项长期策略对冲比率，且不会随着时间推移而发生明显变化，”美世全球策略研究主管Phil Edwards表示。

与那些计划通过汇率对冲提高投资回报的对冲基金不同，养老基金等较长期投资者把汇率对冲看作是一项工具，以缓解汇率波动对投资组合的影响，因此他们采取较长期的对冲比率。(完)