分析：中国央行连十日零操作维持净回笼 配合监管坚守稳健中性

作者 吴芳

资料图片：2013年11月，北京，百元面值的人民币纸币。REUTERS/Jason Lee

路透上海1月5日 - 随着跨年过后流动性压力逐步减轻，2018年开年首周中国央行公开市场继续以静制动，至此累计连十日零操作，单周净回笼5,100亿元人民币。交易人士表示，年末财政投放因素助益叠加月初资金扰动因素有限，资金愈发宽松，而此前央行决定春节“临时降准”亦令机构预期平稳无忧。

业内人士分析，新年伊始，随着各项监管新规细则落地，金融监管还将稳步推进，协同监管预计央行货币政策还将恪守稳健中性，管住货币总闸门稳定市场预期同时，维持紧平衡局面；随着缴税及中下旬MLF到期等因素还将对资金面再形成扰动，预计央行还将相机而动。

“央行连续停止操作，表明跨年前后流动性较为充裕，资金利率也出现明显回落；流动性供给充足，主要和年末时点财政投放有关，时点过后，存款类金融机构资金回笼资金切换到出钱。”财通基金固定收益分析师郑良海指出。

他并指出，更为重要的是，央行在2017年最后一周决定建立“临时准备金动用安排”，理论上2%的准金率最多可释放1.5万亿左右临时流动性，再加上2018年开始的定向降准将释放3,000亿货币，短期看春节前流动总体无忧。

据路透计算，本周公开市场共有5,100亿元逆回购到期，单周实现等额资金净回笼。央行周五并公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期、金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响，不开展公开市场操作。

恒丰银行研究院宏观经济研究中心负责人蔡浩亦指出，跨年后资金明显转松，年末财政支出加之年初资金面扰动因素少，使得市场流动性处于较高水平；央行已连续10天未进行公开市场操作，表明其态度不变，2018年稳健中性和紧平衡仍将是货币政策的基调和常态。

郑良海并认为，从监管看，2018年伊始，新规连番出台，监管落地更加具体深化，也是对2017年12月中央经济工作会议确立的未来三年防范化解金融风险，继续给予监管施压。

“为支持监管推进，央行在货币政策上将维持稳健中性，管住货币供给总闸门，稳定市场预期的同时不给市场额外期许。”他称。

对于未来资金面，蔡浩并指出，1月是缴税大月，缴税、缴准以及MLF到期或将推动资金面于下旬重回紧平衡，但央行于元旦前公布的春节期间“临时准备金动用安排”大概率也将于彼时实施，有助于稳定1月资金面预期。

路透统计显示，下周公开市场共有逆回购到期资金4,100亿元；1月份共有总额2,895亿元MLF(中期借贷便利)到期，分别为1月13日的1,825亿元，和1月24日的1,070亿元。

中国央行货币政策委员会去年第四季度例会强调，要实施好稳健中性的货币政策，切实管住货币供给总闸门，综合运用多种货币政策工具，保持货币信贷及社会融资规模合理增长，维护流动性合理稳定，有效控制宏观杠杆率。[nL4S1OT2O0]

银行间市场周五流动性更趋充裕，资金明显供大于求，机构融出压力较大，隔夜回购利率减点（低于加权利率）较为普遍。由于目前距春节尚有一段时间，在月中缴税及MLF到期前，资金面压力依旧有限。[nL4T1P01XQ]

上周中国央行以“财政支出力度加大，流动性总量处于较高水平”为由持续暂停逆回购操作，单周净回笼2,900亿元人民币。央行上周五并宣布建立“临时准备金动用安排”，符合条件的机构可临时动用准备金，以满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，可点选： tmsnrt.rs/2CoQPkD

**配合监管推进，紧平衡难改**

新年首周，伴随着一行三会债券交易新规等逐步落地，市场对未来金融监管仍旧强势推进的节奏预期仍较为一致，而央行的流动性调控基调预计还将秉承削峰填谷的节奏，平滑紧张时点资金波动，稳定市场预期同时，配合去杠杆紧平衡料难有改观。

中国央行和银监会、证监会、保监会周四晚推出规范债券交易业务的通知（302号文），要求市场参与者按照有关规定加强内部控制与风险管理，健全债券交易合规制度，严格遵守监管部门制定的流动性、杠杆率等风险监管指标，并合理控制债券交易杠杆比率；审慎设置规模、授信、杠杆率、价格偏离等指标，实现债券交易业务全程留痕。这也印证了路透上日报导的准确性。

中国保监会稍早亦印发关于保险资金设立股权投资计划有关事项的通知，对保险资管机构股权投资计划业务进行规范。

郑良海认为，302号文对各类机构回购操作进行限制，其中存款类金融机构自营债券正回购或逆回购余额若超过其上季度末净资产80%，部分机构超过上限存在被动降低杠杆，带来短期流动压力。而同业存单备案额度削减1/3，则使得过度依赖同业的股份制银行或中小银行机构收缩资产负债表，降低同业负债，对流动性造成一定的压力。

他并预期，央行逆回购操作有望下周重启，随着逆回购及MLF到期，叠加缴税缴准、春节临近等因素的影响加大，流动性宽松程度料逐渐收敛。预计央行大概率将进行续作MLF，价格持平12月14日公开市场利率调升后的价格。

中信证券债券分析师明明亦认为，当前金融监管政策仍在逐步落地过程中，出于防范金融市场再加杠杆的目的维持偏紧OMO(公开市场)，未来监管“篱笆”日益完整，货币政策公开市场有望逐步回归正常。预计央行将通过多渠道投放流动性，缓解流动性摩擦和分层的问题，所以整体来看2018年的流动性环境会好于2017年。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行。在原有七天、14天和28天逆回购期限的基础上，2017年10月末央行首次开展63天期逆回购，该工具操作期限品种增至四种。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

到期量 操作量

逆回购（周二） 2,900 --

（周三） 900 --

（周四） 1,300 --

（周五） 0 --

净回笼 5,100

(完)