分析：中国央行公开市场继续按兵不动 逆回购池子见底但尚不足为惧

作者 侯向明

路透北京2月9日 - 在定向降准以及临时准备金动用安排（CRA）等多措并举的帮助下，虽临近中国农历春节之际，但银行间市场流动性超预期宽松，央行公开市场亦维持了全周零操作，截至周五单周净回笼2,200亿元人民币，若调休工作日周日仍无操作，则将是公开市场连三周净回笼。

业内人士认为，央行今年以来未雨绸缪式地呵护资金面，虽有国内假期提现需求的压力，但金融机构陆续使用CRA，加上公开市场储备工具充足，节前流动性保持平稳偏松已成定局。

他们并指出，随着央行净回笼累积效应显现，加之未到期逆回购余额回落至千亿以内，春节后流动性仍面临扰动；不过在央行工作会议以“稳”为主的基调下，预计其仍会借助公开市场灵活操作维稳资金面。

兴业研究分析师何津津表示，春节前有大量流动性管理工具使用，定向降准+CRA+国库现金定存，以及下周有可能进行的MLF提前到期续作，整体银行体系流动性处于相对较高水平，因此央行在“稳健中性”货币政策操作取向下，连续暂停逆回购，符合预期。

中国央行稍早公告称，近期，除普惠金融定向降准释放长期流动性约4,500亿元外，全国性商业银行从1月中旬开始陆续使用期限为30天的CRA。

“目前CRA使用已达高峰，累计释放临时流动性近2万亿元，满足了春节前现金投放的需要。”央行称。

中国央行本周维持零操作，且在每日的公告中一直延用了“流动性总量较高”的表述。自1月25日起，央行公开市场已连续12个交易日暂停操作，本周截至周五净回笼2,200亿元人民币。

“市场看起来也不是特别的紧，所以央行采取了目前的这种操作模式（连续暂停操作），其实我感觉上来说的话就是市场对于资金的需求也好像在下滑，这应该跟去杠杆有关，无效需求被降低。”德国商业银行亚洲高级经济学家周浩说。

若本周日公开市场仍无操作，将是央行连续第三周单周净回笼，近三周净回笼规模累计逾1.4万亿元。本周日为中国农历春节放假调休工作日，银行间市场正常开放。今年春节假期为2月15日至2月21日。

据路透统计，本周公开市场共有2,200亿元逆回购到期，分别分布在周一至周三，本周四和周五两天无逆回购到期。此外，下周四（2月15日）将有2,435亿元的中期借贷便利（MLF）到期，届时适逢春节放假期间。

财政部与央行周三进行了1,200亿元人民币三个月(91天期)国库现金定期存款招标，中标利率为4.50%，较上次(1月15日)同期限品种利率走低20个基点(bp)。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，可点选 tmsnrt.rs/2seRfJP

**逆回购池子即将见底**

央行连续三周的净回笼规模已超1.4万亿元，截至今日未到期逆回购余额仅有700亿元，暂停操作的累积效应在逐渐显现，银行间流动性虽仍颇为宽松，但较前周亦略有收敛，春节后随着CRA的自然到期，资金面犹存不确定。但在市场人士看来，“池子见底”尚不足为惧，央行针对流动性的主基调仍是“稳”。

“春节后，CRA到期与现金回笼节奏大体同步，银行体系流动性将保持合理稳定。”央行在稍早的公告中提到。

华南一银行资金部门负责人称，央行一直按兵不动，流动性势必会略有收敛，但目前该表现还不太明显，节后资金则面临多种因素扰动，存在不确定性。

“肯定别想现在这么松了，但另一方面，大家这个预期既然有了，那到时即便收紧了也不会有太大影响，而且‘稳’的基调还在，Don’t Panic（别怕）！工具还有的是。”他说。

日前召开的中国央行工作会议指出，今年将健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，保持货币政策稳健中性；综合运用多种货币政策工具，保持银行体系流动性合理稳定，促进货币信贷和社会融资规模合理增长。

“我觉得池子里面的水（见底）这个问题不是特别让人担心，只要央行保持一个正常的操作，肯定不会有特别大的问题，这么长时间来央行也没有让这个池子里面水枯竭这样的一个状况出现过。”周浩称。

兴业研究的何津津亦表示，从2017年下半年以来，央行各月的逆回购操作节奏一直都是“两头净回笼，中间净投放”；当下逆回购余额仅剩最后700亿元，预计春节后随着前期其他操作工具的自然回笼到期，逆回购将重新加码进行流动性的平滑。

“同时考虑到节后，现金漏损项（M0）也将重新流回银行，对流动性进行补充，资金利率很难出现跳升，整体流动性会相对平稳。”她补充道。

她并认为，未来一段时间，流动性的风险主要还是来自于监管政策的未知影响，既包括资管新规最终落地的影响，也包括第一季度末大量流动性监管指标达标可能会对资金面带来的压力。

自2016年春节前起，中国央行公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行。在原有七天、14天和28天逆回购期限的基础上，2017年10月末央行首次开展63天期逆回购，该工具操作期限品种增至四种。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

到期量 操作量

逆回购（周一） 400 --

（周二） 800 --

（周三） 1,000 --

（周四） -- --

（周五） -- --

净回笼（截至周五） 2,200

(完)