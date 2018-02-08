《分析》多空对决：论在股市选边站队

路透纽约2月7日 - 美国股市继1月屡创纪录高位后，在过去数日中遭遇大幅回调，投资者为此展开争论，市场是准备重装旗鼓再攀新高，还是将就此迎来更深幅度的修正。

以下是针对上涨或下跌情景从五个方面展开的讨论。

**看涨的理由**

强劲的基本面：强劲的经济是看好股市将继续走升的关键。多头提出了就业市场健康与企业获利稳健这两个因素。先看就业，美国1月就业大增，失业率处于4.1%的17年低位。企业获利也不俗，华尔街目前预期标普500指数成分股的今年获利增幅将为18.4%，高于1月1日时预估的12%，因分析师认为削减公司税的举措将提振获利表现。

“我们认为强劲的宏观环境将持续下去，”富国银行投资机构的全球股市和技术分析师Sameer Samana说道。

回调的发生是必然的：随着股市在1月稳步攀登纪录新高，投资者担心市场在不回调的情况下涨得越久，遭遇的回调就可能越严重。根据LPL Financial的数据，截至上个月末，标普500指数已创下交易396天未曾出现一次5%回档的纪录。而该指数周一较1月26日触及的纪录高位下跌了7.8%。

“是时候看到股市出现一些回调了，”Virtu Financial的交易员Matthew Cheslock本周稍早在纽约证交所表示。

政策可能性：随着美国税改签署立法，投资者更加乐观认为，美国国会或能通过立法来增加基础设施支出。这会直接影响建筑类股的股价，但也会更广泛地刺激增长。

企业“已因税率降低而获利明显提升，”纽约Matrix Asset Advisors首席投资官David Katz说道。“我们强烈认为这个因素尚未完全反映到市场。”

利率仍低：尽管有关债券收益率上涨和升息的担忧吓到了部分投资者，但多头强调利率只是脱离极低水平。

“尽管利率和通胀已有所上升，但相对于过去仍在很低水平，货币政策仍属宽松，”道富环球驻波士顿首席投资策略师Michael Arone说道。

长期看法：分析师维持年底目标不变。尽管指标标普500指数2月6日已由从1月26日高位下跌了6.2%，但投资者仍预计该指数到年底将录得温和涨幅。

**看空的理由**

通胀：目前投资人谈论的最大且最受认同的疑虑，就是通胀率急升的速度将足以迫使美联储加快升息。标普500指数2月2日下挫2%，因当天公布的数据显示1月薪资同比增幅创逾八年半最大。

“如果利率持续调升，市场害怕的是利率会不会快速上升，”Per Stirling Capital Management总监Robert Phipps。

波动性：在好几个月相对平静的市况后，这波跌势令美股大受震撼，接下来可能还有更多剧烈震荡。虽然一些交易员视为机会，但波动性重现江湖，也可能使投资者对股市更加信心不稳。

“市场现在处于脑震荡处置状态，”Greenwood Capital首席投资官Walter Todd称。“过去几天市场遭到非常猛烈打击，势必会有一些后续效应。”

投资人也关注其他潜在风险：美国-朝鲜紧张情势、美国总统特朗普“通俄门”调查、以及民主党在11月期中选举从共和党手上抢走席位的可能性。

仍有靴子未落地：股市下跌导致波动率指数(VIX)相关产品空头头寸被大规模解除，而瑞士信贷和野村也分别宣布终止押注波动率下降的交易所买卖票据(ETN)。

“这些交易一部位遭到解除，会不会有什么我们没预见的后果？”Greenwood Capital的Todd表示。

估值过高：即使在市场下滑后，对部分投资者而言股价依然很高。根据未来12个月获利预估，标普500指数市盈率在周二时为16.9倍，而20年均值为16.4倍，20年中值为15.6倍。

“我们面对的是估值较以往相对极高的市场，投资价值很少。我预计投资者未来会有更好的入市机会，”康涅狄格州格林尼治JonesTrading的首席市场策略师Michael O’Rourke称。

美联储的变化：投资者普遍预计美联储主席从叶伦到鲍威尔的过渡将平顺稳定，两人在利率政策的立场几乎没有差异。

但美联储掌门人换手，仍然加大了市场不确定性，股市下跌可能考验鲍威尔的领导力否能够为股价提供托底支撑，就像投资人对过去历任美联储主席的期望。

“在我们看到鲍威尔的政策之前，市场不大可能给予美联储从宽待遇，”道富环球投资管理(SSgA)驻波士顿的首席投资策略师Michael Arone称。(完)