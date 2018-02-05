分析：暴雪来袭 中国煤炭政策及铁路货运布局暴露软肋

路透北京2月5日 - 今冬中国遭遇最为严重的暴风雪，中国政府将煤炭开采迁移至偏远地区，以优化重工业布局并治理空气污染，但此举暴露了一个弱点：铁路煤炭运力不足。

本周暴风雪肆虐中国的铁路网，部分高速公路关闭，港口封冻并使至关重要的电煤供给中断。

运输瓶颈又助推了煤炭价格长达一个月的涨势，促使中国四大电力企业在春节即将到来之际发出取暖和电力短缺的预警。

截至周五，袭击华南和华中地区的大雪有所减弱，但铁路运输仍然拥堵。中国铁路总公司已经采取了更多的紧急措施，向库存告急的南部发电厂加运煤炭。

一些铁路运输专家和公用事业的高管表示，在新的货运线路建成之前，未来几年这种混乱的局面可能会更加频繁地上演。

“即便中国每年投资巨额资金建造新的线路，铁路运力仍严重不足，”北京交通大学教授赵坚表示。

政府去年要求国内数以千计的工厂用铁路而非公路来运送货物，进一步限制了铁路运力。公路是中国最受欢迎的运输模式。

除了铁路运力以外，这一问题还可追溯至政策面。中国政府在南方关闭了小型矿厂并削减产量，限制地区现货供应能力。

通过在比较偏远的北方和西部地区创建矿业中心，煤炭要走更远的路才能抵达供应全国多数电力的燃煤发电厂。

中国大型公共事业公司之一--华能集团一位消息人士认为，进口将在补充供应方面发挥更大作用。

“煤炭中心从东部转移到西部，将增加运输的潜在风险，因为煤炭运输距离更长，”他说。

**客运铁路高速扩张**

过去十年，中国投入数万亿美元资金发展高速客运铁路网络，但投资增速正开始放缓。

2018年中国的铁路投资目标规模为2013年以来最低水平，其中以高铁为主。

而多少受到忽视的货运网络则无法运输更多煤炭。

中国的首条南北运煤大通道--内蒙古至江西煤运铁路要至少到2019年才能建成通车；线路全长1837公里，规划设计输送量为2亿吨/年。

而现有的货运线路也不向亟需燃料的地区输送。

全国四大货运线路每年由西部煤炭腹地向东部沿海港口城市输送12亿吨煤炭，然后再由卡车分运至南方内陆地区，或由驳船沿长江运送。

**支撑**

在煤炭难以运出矿场之下，当局已赶紧支撑燃料供应。

在第二轮紧急举措中，中国铁路总公司上周下令，北从内蒙古呼和浩特南至云南昆明等将近20个地区枢纽，都加大了装运任务。

路透见到该公司在一份传真中表示，到2月10日之前，每日需运送约46,000车煤炭，以确保供应能抵达湖南、湖北、山东、江西以及其他地区燃料偏低的发电厂。

根据路透估算，那约相当于300万吨煤炭，几乎是中国火力发电行业日均需求量的60%。

中国铁路总公司已将煤炭列为优先事项，并对运送谷物及肥料设下限制。

中国铁路总公司及国家铁路局均未回覆置评请求。

**用意良好，但存在缺陷**

中国采取措施治理冬季期间北方地区的空气污染，同时将重工业从人口众多的城镇地区迁移。对矿业的限制则是这方面努力的一部分。

江苏、湖南和四川等中南部省份遭遇罕见降雪后请求援助。

近几年这些省份的煤炭减产比例最大。与此同时，内蒙、山西、陕西和新疆却加大了供应。

根据中国煤炭运输协会，这四大产区在2017年煤炭总产量中占到72%，2008年时所占比例则略高于50%。

这些非中国传统工业中心的地区煤炭产量增加，起到了把造成污染的活动从人口最密集地区迁走的预期效果。

但分析师称，在铁路网络充分连接供应枢纽与需求中心之前，进一步拥堵问题可能还会持续。(完)