分析：特朗普来势汹汹在贸易领域发难 中国不以为然

路透北京1月19日 - 美国商界重量级人士警告中国，对中国贸易行为采取强硬行动，美国总统特访普可不是说说而已，但在中国首都却感受不到由此引发的危机感，当地官员认为特朗普只是虚张声势。

在北京，许多专家认为，华府不会愿意付出打破中美当前贸易动态的巨大经济代价。

美国正就包括来自中国的钢铁及铝进口是否危及国家安全问题展开调查，令两国贸易关系笼罩阴霾，并可能对太阳能面板课征关税，并就中国可能滥用知识产权进行调查。

“我认为这可能只是要威胁中国做交易，”中国与全球化智库(CCG)高级研究员何伟文表示。

美国商界人士称，美中当局的预期鸿沟加深，部分是因商业议题谈判的频率减少。这种真空可能将导致两国政府产生贸易冲突。

美国一位行业消息人士称，“对话是道幻影、是个空壳、只谈到了微小的一部分，尤其是在经济和商业议题方面。”这位消息人士上周陪同一个商业代表团来到北京，向中国高层官员发出警告称，所剩时间已不多。

这位消息人士称，主要由美国前高级官员组成的这一跨党派访问团，其中包括前美国总统布什(布希)(George W. Bush)政府中的前国家安全顾问哈德利(Stephen Hadley)和前商务部长古铁雷斯，他们会见了中国共产党中央政治局常委汪洋，以及经济学家兼中国国家主席习近平的助手刘鹤，及其他中国高层领导人。

据这位参加了会见的人士称，他们传递了这样的信息，即贸易摩擦“没有受到控制”，可能很快“采取重大行动”。

该人士描述代表团从中国领导人那里获得的感受时称，“双方都会输，但你会输得更多。”

**灵活应对贸易战**

在华美企长期以来一直都对中国政府的政策十分恼火，他们认为这些政策的目的在于吸收并取代外国的技术。

前美国财政部国际事务次长亚当斯(Tim Adams)称，何方掌握知识产权、以及如何保护知识产权，是关键所在。

“问题在于，你如何使用手术刀来对之回应，这把手术刀能否真正改变行为方式，就因为它是手术刀而不是大锤子，”亚当斯说道，他现在是国际金融协会(IIF)的负责人。

他表示，中国采取的报复方式可能是首先衡量这些行动是否符合世界贸易组织(WTO)的规定，然后慢慢地加大对美国企业施加的压力，比如，从欧洲的空中客车、而非美国的波音进行采购。

中国海关数据上周显示，2017年中国对美贸易顺差达到纪录高位的2,758.1亿美元。

美国针对中国采取贸易救济措施的可能性加大。目前，美国政府两党正推动收紧对中国企业收购美国科技公司的国家安全审查。而且所涉及的行业通常是中国市场未对美国企业开放的行业。

但中国很多人认为此举必将适得其反。

“从政治角度看，大幅恶化中美经贸关系也不是特朗普政府的可以承受之重。贸易战让中美都难受，但中国承受损失、让自己“熬过去”的能力肯定强于美国，”中国官方媒体环球时报周日表示。

中国商务部没有就美国商务代表团或重大贸易摩擦风险置评。但商务部上周表示，中国将采取一切必要措施捍卫自身利益。

**仨瓜俩枣**

中国专家曾表示，中国政府猜测，即使特朗普像美国科技业很多人预期地那样征收“定向关税”，其金额可能也仅相当于全年逾6,000亿美元商品和服务贸易额的百分之几。

对于出口依赖型地区的政府，这一威胁更加令人担忧。出口大省浙江省的一位官员向路透表达了对特朗普潜在举措的担忧，但不愿发表正式评论。

然而，中国政府仍然不动声色。

“在中美贸易战即将来临之际，中国官员会感到紧张吗？我不这么认为，”新加坡国立大学贸易专家Wang Jiangyu表示。

中国曾经通过谈判化解了几次面临“301调查”的困局，包括1992年和1995年。

而一位接近中国商务部的人士表示，如果美国根据301调查结果征收关税，将会自食其果，双方应该通过协商解决问题。该人士因为此事的敏感性而不愿意透露姓名。

“我们应该坐下来讨论这个问题。如果他们的要求合理，我们不想去WTO，”这位人士表示。

美国商界人士表示，中国想通过谈判和WTO机制来解决摩擦，这次可能打错了算盘。

美国商务代表团的这名成员说，中国政府没搞明白，特朗普政府是“极其认真的”。“他们不会满足于仅争得仨瓜俩枣。”(完)