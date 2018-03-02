分析：美国银行业融资成本攀升警讯 可能打乱美联储升息步调

路透3月1日 - 银行短期融资成本近期劲升，已引发市场担心，若美国借贷利率持续高位，有可能导致资金状况趋紧，或许会降低美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息的积极程度。

资料图片：2014年8月，图为美元纸币。REUTERS/Siphiwe Sibeko

三个月期伦敦银行同业拆放款利率(Libor)过去几周劲升，Libor-OIS息差也随之扩大。隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)是以美联储政策作为根据。

Libor-OIS息差目前的高水准，过去只出现过几次，其中2016年时是因货币市场改革措施上路，大幅降低银行金融债的需求，2011年时是因市场担心欧洲银行业者的高风险主权债敞口，2007-2009年则是因金融危机所致。

市场人士正在设法厘清，究竟Libor利率上涨是因为短期公债发行量大增、银行金融债需求下滑所致，抑或是反映出一种新常态。

“关键是这种情况是不是会持续，”野村驻纽约的美洲固定收益策略主管George Goncalves说。“如果这个利率不降下来的话，我觉得将开始影响到银行的投资决定。如果一直这样，还有可能导致美联储少升息一次。”

随着通胀升温，市场人士在逐渐适应今年升息四次的可能性，这高于之前预估的升息三次。

美联储旨在通过联邦基金利率来引导货币环境，该利率是存款机构间的隔夜拆借利率。

但是Libor上涨导致基于美元的融资变得更昂贵，从而也可以收紧货币环境。

外资银行对基于Libor的短期融资最为依赖。

大约150万亿(兆)美元衍生品以及逾6万亿联贷、公司贷款和商业抵押贷款参考美元Libor。

对于一些人而言，Libor跳升到目前为止还不是心头大患。

“我们认为这更多是技术面而非基本面问题，”Northern Trust Asset Management的短期固定收益负责人Peter Yi说，“目前有几个因素对Libor供需面产生影响。”

Libor仍远远低于金融危机最严重时的水准，当时Libor-OIS息差突破300个基点，而目前在40个基点左右，但通常时候都不到20基点。

“除非它升至信贷危机时期的水准，否则我们不认为这会对诸如当前的货币政策等产生重大影响，”Yi说。

分析师称，美国国会于去年12月通过的税改正导致企业减少对短债的投资，因他们要准备将海外资金汇回美国本土。

投资减少可能会继续令短债市场承压。

“金融市场正失去短债融资的最大金主之一，”美银美林分析师在近期报告中称，“要想不看重其重要性似乎是不可能的，而且其影响在很多方面都已经有所体现。”

由于支持该利率的贷款减少，包括美联储主席鲍威尔在内的监管者正试图降低市场对Libor的依赖。(完)