分析：美国财政与货币政策拉锯战况混沌 基金放眼海外寻觅机会

路透纽约2月12日 - 美国股市遭遇了两年来最糟糕的一周，指标10年期美债收益率则触及四年高位，这促使基金经理重新考虑他们的资产配置计划。

他们新标的包括：国际债券、新兴股市以及现金。这些资产看来都料将上涨，因为投资人还在评估，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)准备升息以防止出现经济过热之际，美国推出更多财政刺激将会带来什么后果。

“这是未知领域，”富国银行资产管理全球首席投资官Kirk Hartman说道。

市场震荡是由美国货币和财政政策之间的拉锯：货币政策由美联储主管，其使命是将通胀维持在低位并保持稳定，但在美联储缩减资产负债表规模之际，财政政策方面却推出1.5万亿美元减税，未来两年增加3,000亿美元联邦支出。

纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，如果因为“一次将带来额外刺激的大规模减税”，使美国经济持续扩张，那么美联储今年可能升息超过三次。

推动投资者转至美国资产以外的核心力量，是一股对通胀上升的忧惧。

1月薪资同比增幅达到2.9%，为2009年以来最高，促使投资者开始消化美联储今年至少升息三次的可能性。

这可能推动指标10年期美国公债收益率逼近4%，分析师认为收益率若达到该水准将抑制经济增长。公债收益率决定着从汽车贷款到抵押贷款的借贷成本。

“我们眼下对股市和债市的投资立场非常保守，正在等待更好的机会出现，”基金James Balanced Golden Rainbow的投资组合经理Matt Watson说，他正持续增加现金持有比例。

基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，总体而言，美国基金投资者在截止周三当周抛售了239亿美元股票基金，为纪录最高流出规模。

美国通胀保值债券基金在该周吸引到8.59亿美元资金流入，为2016年11月以来最高；新兴市场股票基金则流入2.91亿美元，延续年初以来的资金持续流入趋势。

“目前的风险在于，由于财政政策更加宽松，通胀上升势头将更为迅猛，”凯投宏观(Capital Economics)首席市场分析师John Higgins说。

**寻找藏身之处**

高盛分析师称，鲜有基金经理预测美股会陷入熊市，这样的大跌预计不会立即对经济造成影响，但它们“对全球经济成长构成温和风险”。

标准普尔500指数.SPX周一收涨1.39%，美国10年期公债收益率周一尾盘报2.851%。

“我们的看法是美联储在2019年可能升息四次，这意味着10年期美债收益率达到4%将成为现实，对股票估值而言则为负面反馈，”T. Rowe

Price (TROW.O)固定收益投资组合专家Chris Dillon称。

鉴于此，Dillon整体上已经远离美债，转而投身无对冲的国际债券。

Dillon表示，2008-2009年金融危机后，经历多年的央行协同刺激后，“如今我们感觉，我们的投资组合需要纳入货币政策周期的多元化因素”。

由于利率上升，其他货币经理目前正在增加现金配置。

Columbia Threadneedle资深投资组合经理Gene Tannuzzo表示，由于预料美联储、欧洲央行、日本央行和英国央行今年都会削减货币刺激规模，因此固定收益资产需求将减少，从而可能推高债券收益率。

“通胀上升、赤字扩大、净买家减少，这真是难看的组合，”他说。

他一直削减美国投资级债券持仓，改抱现金。“我想，当不确信投入风险高得多的投资，你能获得巨大收益时，到头来，现金还不算最糟的去处。”他说。

美国市场震荡的影响已渗入其他市场，使得除了少数几个新兴市场外，全球多数股市年内迄今录得跌幅。根据汤森路透数据，巴西、俄罗斯和泰国指标股指累计上涨2.5%或更多。同期美股标普500指数跌约1.5%。

GMO资产配置团队的Catherine LeGraw指出，她公司预测，未来七年，经通胀调整的新兴市场价值股年化涨幅将有6%左右，这个涨幅是“其他任何资产类别都望尘莫及的。”(完)