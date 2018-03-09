分析：美朝峰会有谱终偿朝鲜夙愿 特朗普团队反而面临诸多风险

路透首尔/华盛顿3月9日 - 过去至少20年来，朝鲜领导人一直寻求与美国总统进行面对面会谈。

第三方提供的图片显示，2017年12月，朝鲜在平壤金日成广场举办庆祝活动。REUTERS/KCNA

如今，美朝高峰会出乎意料地变得可能了，分析师担心美国总统特朗普人力不足的执政团队，可能缺少必要的专业能力，能将朝鲜长久争取的政治大秀，成功转化为一次说服朝鲜放弃核计划的实质契机。

韩国官员周五表示，特朗普几乎是立即同意与朝鲜领导人金正恩在5月底前会面，没有任何先决条件。就连支持以外交手段处理朝鲜问题的人士，也担心特朗普政府可能在准备时间不多的情况下，仓促投入峰会。

这是首次由在任的美国总统与朝鲜领导人举行峰会，智库New America的高级研究学者Suzanne DiMaggio指出，像这样的峰会，通常事先会由双方达成至少某些具体协议。DiMaggio曾经在非官方协商过程中与朝鲜官员接触。

“这将必须投入大量准备工作，小心安排，”她在推特发文指出。“否则，可能有沦为作秀多于实质的风险。目前，金正恩主导了议题及步调，特朗普政府则是随之反应。美国政府需要赶紧行动改变这种局面。”

美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)的表态经常被白宫公开否认，周四他表示”距离谈判还有很长一段路要走”，但仅仅几个小时之后白宫宣布了可能与朝鲜领导人会谈的声明。

几位有经验的职业外交官在特朗普政府的朝鲜和东亚上事务办公室占据要职，但许多只是代职，其他职位则完全没有人。

美国国务院朝鲜政策特别代表尹汝尚上周辞职，特朗普还没有提名驻韩大使。

“特朗普与金正恩的会面既有风险也有机遇，”智库美国战略与国际研究中心的亚洲问题专家Bonnie Glaser表示。

“美国方面需要非常充分地准备，要很清楚自己想要什么，以及愿意提供什么。”

**对朝鲜的奖赏**

分析师们表示，朝鲜一直在寻求与美国领导人举行峰会，从而获得国际承认。而正是这个问题，一直让美国前几届政府回绝平壤方面的谈判邀请。

“峰会是对朝鲜的一个奖赏，”韩国釜山国立大学教授Robert Kelly说，“与世界上最强大的国家和领先民主政体的元首会晤，会带来光环。所以除非朝鲜做出实质性让步，否则不应该举行峰会。这也是前几任总统没有这么做的原因。”

观察家指出，在朝鲜牢牢抓住核武不放，而特朗普曾表示可能需要通过军事打击来解除这些核武的情况下，如果峰会破局，那么代价可能比以往更大。

青瓦台国家安保室长郑义溶周四向特朗普简要通报会谈情况后表示，金正恩已经”承诺无核化”并暂停核武及导弹试验。不过朝鲜还没有提供更多的细节。

“之前从未举行过朝美峰会，而在朝鲜已经拥有核武器的前提下举行峰会，就释出了这样一个信号：美国愿意在这种情况下与朝鲜打交道，”清华-卡耐基全球政策中心研究员赵通表示。

“因此，即便峰会讨论的议题毫无进展，这也让朝鲜实现了第一个目标，”赵通表示。

一位政府高官表示，特朗普当选的一个原因就是他采取与前几任总统不同的策略。

该名官员表示，这包括避免过去曾经失败过的低层级协商，改为倾向与金正恩直接对话，因金正恩”才是能够实际做出决定的人，而不是...一而再再而三地批评往事。”

2000年时，朝鲜高阶军事将领赵明禄成为首位访问白宫的最高阶朝鲜官员，会晤了时任总统克林顿。

不久之后，当时担任国务卿的奥尔布赖特(Madeleine Albright)访问平壤，与朝鲜前领导人、金正恩的父亲金正日会面，这为克林顿访问朝鲜之行奠定基础，但克林顿一直到卸任之后才成行。

前美国国家情报局局长James Clapper曾说过，在奥巴马总统任期之内，朝鲜官员也试图就对美关系做出突破，但美国官员不在外交上做出退让，让朝鲜官员感到失望。

一些观察人士赞扬特朗普就谈判前设定强硬立场，但他们也指出，将观察这次是否有所不同。

“朝鲜以前也曾经这么说过...金正日想与克林顿总统会面，”华盛顿智库Foundation for Defence of Democracies执行长Mark Dubowitz表示。

“平壤当局必须认真对待无核化。在此同时，特朗普政府应该持续利用严厉的制裁，在5月峰会之前施加最大的压力。”(完)