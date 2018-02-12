分析：美国对华石油出口激增 改变全球油市格局

路透新加坡2月9日 - 美国石油行业正一步一步地颠覆全球石油市场。

首先，美国原油进口大幅减少削弱了石油输出国组织(OPEC)等产油国多年来依赖的最大市场。现在，美国出口激增又给OPEC在亚洲市场的主导地位带来挑战。美国政府的石油出口禁令在两年前才解除。

美国对中国石油出口激增，帮助美国政府收窄巨额对华贸易逆差。而2016年前中美两国几乎不存在石油贸易。

这种转变可以从近日公布的数据中体现出来。数据显示，目前美国的石油产量超过最大石油出口国沙特阿拉伯，意味着到年底美国可能取代俄罗斯成为世界最大产油国。

面对这一增速，就连美国能源资料协会(EIA)的官员也觉得意外。EIA已将2018年美国原油产量预期上调至1,059万桶/日，较一周前的预期提高30万桶/日。

美国2016年开始出口石油，首批船货运往其自由贸易伙伴国韩国和日本。几乎没有人预计中国会成为其石油的主要买家。

但汤森路透Eikon数据显示，美国对中国原油出口从2016年前的零升到1月的40万桶/日，价值近10亿美元。此外，1月有价值近3亿美元的50万吨美国液化天然气由美国出口至中国。

**中国对美贸易顺差缩窄**

美国供应将有助于降低中国对美国的巨额贸易顺差，可有助于缓解美国总统特朗普对中国进行不公平贸易的指控。

“在特朗普政府任内，中国面临平衡对美贸易的压力很大...购买美国石油显然有助于缓解失衡情况的目标，”大宗商品贸易公司摩科瑞执行长兼联合创建人Marco Dunand表示。

据中国周四公布的官方数据，随着能源出口上升，中国1月对美国贸易顺差从12月的255.5亿美元缩窄至218.95亿美元。

图：美国对中国贸易收支 reut.rs/2BnoE88

与1月石油输出国组织(OPEC)对中国达97亿美元的石油出口相比，对中国这样的能源销售仍算是温和的了。但他们已经在切入沙特和俄罗斯等占主导的市场，从而可能会带来更多竞争。

中国石化(600028.SS)旗下一家炼厂的经理称，“我们把美国原油视为我们来自中东和俄罗斯庞大原油基础的一个补充”。由于未被授权向媒体谈论此事，这位经理要求匿名。

这位经理表示，中国石化寻求在今年订购更多的美国原油。

图：美国对亚洲的原油出口：reut.rs/2BUzuU7

**自内而外**

周四出炉的官方数据显示，中国1月原油进口达到957万桶/日，创下纪录。

与此同时，美国的进口量跌破400万桶/日，2005年曾创下过1,250万桶/日的纪录。

按照12/1月的平均出口量，美国对中国的油气出口额一年将达100亿美元。计入对日本、韩国和台湾的出口，这一数字则增长一倍。

美国原油出口甚至将扩增，但目前却受到基建上的限制：美国没有一个港口可容纳最大的油轮--即超大型油轮(VLCC)。

为了因应这个问题，墨西哥湾最大的基础设施之一--路易斯安那Offshore Oil Port Services (LOOP)正在扩充，以期尽快容纳超大型油轮。

图：美国对亚洲液化天然气出口 reut.rs/2BSYlrA

**油价**

对中国买家来说，美国石油最大的吸引力在于价格。拜页岩油荣景之赐，美国原油比其他地方的原油更加便宜。

以约每桶60.50美元来看，美国原油目前比布兰特原油每桶便宜4美元左右。

对于OPEC或俄罗斯等原油出口国来说，这些新冒出来的石油代表着市占率的大举流失。OPEC及俄罗斯自2017年以来持续减产，以期拉高油价。

“OPEC及俄罗斯接受美国将成为一大产油国的事实，仅因他们希望油价能到如今这个水准，”摩科瑞的Dunand指出。

自OPEC主导的减产于2017年1月开始实施以来，油价已经上涨20%，不过2月油价再度面临压力，很大程度是因为美国产出激增。

美国原油大举入市，甚至可能改变原油的定价方式。

多数OPEC产油国是以长期合约出售原油，价格是逐月敲定，有时会有回溯性定价。反观美国生产商是以运费成本为基础、以及美国原油和其他种类原油间的价差制定出口价格。

这已经导致美国原油、也就是西德克萨斯中质油(WTI)期货交易量暴增，将布兰特及迪拜原油等期货远远抛在后头。

图：主要原油期货近月合约成交量 reut.rs/2BTWPFu

“买家和美国原油卖方一样，开始就WTI进行对冲，”新加坡顾问公司JTD Energy Services主管John Driscoll表示。

尽管传统石油业的秩序面临这些挑战，老牌产油国却也面无惧色。

“无论美国出口怎样增长，我们都不会感到忧心。我们做为供应国的可靠性无可匹敌，我们拥有长期销售协议的客户基础是最庞大的，”沙特阿美总裁兼首席执行官纳瑟尔(Amin Nasser)表示。(完)