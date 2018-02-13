分析：获利强劲与减税护航下 企业股票回购可望为美股反弹加油

路透旧金山2月12日 - 一波强劲的企业季度财报以及减税使公司在帐面有更多现金，促使企业大量回购股票，这可能在未来几周为美国股市增加更多反弹动力。

高盛近期在研究报告中称，美股上周大跌之时，正值许多企业在发布季报前暂时削减股票回购规模，这一因素可能加剧了跌势。上周的美股暴跌证实自1月底触及纪录高位后已进入修正区间。

标普500指数周一跳涨1.39%，为连续第二天上涨，在美股遭遇两年来最惨烈的一周后，提升了投资者信心。

美国多数企业目前已公布了业绩。第四季企业总体获利优于分析师预期，若恢复或增加股票回购可能将使大盘更加稳定。

Modern IR是提供数据分析以帮助企业管理股票回购的机构，最近几天看到其许多客户已加大股票回购力度。

“我们的一些大企业客户在公布业绩后积极回购股票，”Modern IR 总裁Tim Quast称。“股市此前大跌，(回购股票)是使用现金的好方法。”

为了回报股东，企业经常依据长期计划而回购股票。

美国铁路公司CSX Corp (CSX.O)股价周一跳升4.5%，之前该公司上调了股息并将未来一年股票回购计划的规模提高至50亿美元。

一些公司也进行战术性股票回购，这些公司的财务长密切关注着股价的变化。通常情况下公司会在季报公布前暂停回购，以避免构成内幕交易。

“上周我们所看到的是市场缺乏买盘，部分原因可能是少了回购，”Themis Trading的交易部门联席主管Joe Saluzzi说，“如果市场上出现了回购，这通常利多。”

在特朗普12月签署大幅削减公司税法案之后，美国公司近几周来纷纷上调获利预测，而且有许多公司表示将增加投资，并会向股东返还更多现金。

美国财报季现已过去了三分之二，据汤森路透I/B/E/S，标普500指数成分股公司的第四季获利同比增加了14.8%。

不过，近几周来，通常大量回购股票的公司表现却不及大盘。追踪回购率最高的一些公司股价的指数--标普500回购指数在1月26日至上周五期间下跌8.8%，跌幅同标普500指数一样。

“我们知道的是可用现金增多。我们认为这些资金会有如下用途：股票回购、增加派息、一些资本支出和并购，这些都是正面的因素，”Federated Investors的资产组合经理Steve Chiavarone说。(完)