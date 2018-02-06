分析：美股回档修正早该到来 投资人舔伤不忘物色低接良机

路透2月6日 - 老早就该发生了。

美国股市周一令人咋舌的暴跌速度，让交易员及投资人受伤惨重。但似乎没有什么人对股市真的上演一波回落行情感到意外。有些人准备在适当时机进场，但又担心接住的是一把正在下坠的利刃。

“我们终于碰到了这场大家多少都知道会发生的修正，”Kingsview资产管理公司投资组合经理Paul Nolte指出。“会感觉特别痛，只是因为我们已经差不多14-15个月没遇到过，就我们来看，这当然是良性的。”

自2009年以来美股一路处于牛市，去年在企业获利强劲以及特朗普政府调降企业税的题材提振下，美股涨势加速。标普500指数光是2017年就劲升19%。

但随着买股热潮持续延烧至1月，估值已达天价水平，市场终于撑不住了。美股跌势从上周展开。上周五加速下行，在就业报告引发通胀升温疑虑，打击投资者信心后，标普500指数当日创下2016年9月以来最大单日百分比跌幅。

美股周一开盘下跌，但气氛还算平静。不过午后则陷入狂泻。

**要不要做接盘侠？**

周一道琼工业指数.DJI一度进入回调区间，较1月26日纪录高位下挫10%。道指周一收盘跌4.6%，标普500指数.SPX跌4%。

自从1月26日创下纪录高位以来，标普500指数已下挫7.8%。在11个分类指数中，能源股以10.5%的跌幅领跌，医保股和材料股分别大跌9.4%和8.8%。表现最好的是公用事业股，下跌3.97%，其次是地产股跌5.1%，电信股跌5.5%。

股指期货盘后大跌，预示股市次日还将遭遇抛盘。

“如果是我操作对冲基金，我不会急着买入，我会等，”Weeden & Co驻纽约的首席全球策略师Michael Purves表示。

在当前环境下，标普500指数所有类股看起来都不安全。

“我有一种强烈的感觉，跌势还将加剧，因为空头已经嗅到血腥气，他们想要的近在咫尺，”伦敦ThinkMarkets的首席市场分析师Naeem Aslam称。

即便如此，一些投资者却在买入，他们继续将关注焦点放在强劲的经济数据和获利增长上。

公用事业和房地产类指数周一的表现好于标普指数，但也分别下滑了1.7%和2.7%，这些传统的防御性板块也不再称得上是避风港。

这些板块连同消费必需品和电信类股被视为相对安全的避风港，哪怕是最差的市况下也能提供庇护，因为他们有较高的股息收益率，而且获利具有可预见性。

但随着利率上升，它们的股息收益率与债券收益率相比似乎没那么有竞争力。

这使得一些策略师看多诸如金融、工业、材料和科技等周期性板块，称经济增强会令这些板块收益。

**寻求最安全押注**

“眼下没有安全的藏身之处，”SlateStone Wealth LLC首席投资策略师和资深组合投资经理Robert Pavlik称。

但Pavlik称，他在上周五和周一买入了股票，因为他预期经济会继续强劲增长，美企获利也会继续快速增长。

“这场抛售不会持续很久。会以较快速度过去，因为经济数据仍然良好，”他说。

金融股周一下跌了5%，一些投资者表示，他们将下挫视为买入机会，因利率上升对银行业的获利是利好,银行可以从借贷客户手中获得更多收益。

“现在有很好的机会可以买入金融股，”纽约的Thalmann Asset Management执行长Phil Blancato说。“消费者继续借贷和支出的意愿增强，最佳买入机会应该在金融和科技股里找。”

特别是苹果(AAPL.O)，该股在过去两个交易日跌6.7%，Blancato认为可以逢低买入，称自己已经在周一买入该股。“苹果股价会涨得很高。”

Leuthold Group的首席投资分析师Jim Paulsen认为，虽然整体市场因为通胀焦虑而受到打压，但投资者应该买进能源和原材料类股，还可以买入多种大宗商品，以便从大宗商品价格的上涨中获利。

“如果大宗商品价格上涨，可能整体股市会跌。即便能源和原材料股有可能下跌，但他们或许还是会跑赢大盘，”Paulsen说。(完)