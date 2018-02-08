《分析》德州狂潮：美国石油出口横扫全球市场

路透纽约/伦敦/新加坡2月8日 - 自从两年前美国政府解除实施40年的石油出口禁令后，大至中国、印度，小至西非的多哥，满载美国原油的油轮已陆续抵达了30多个国家。

石油出口禁令解除，让大量美国页岩油倾巢而出，压低了国际原油价格，削弱了石油输出国组织(OPEC)的影响力，也抢走了许多OPEC成员国的市场占有率。

在美国页岩油革命尚未出现的2005年，美国石油净进口数量为1,250万桶/日，如今只有400万桶/日。

在亚洲及欧洲一些全球最大石油进口国家，美国油企不断拿下新客户，对沙特及俄罗斯构成直接重大威胁。全球只有这两个国家的产油量足以与美国抗衡。

而在美国国内，出口热潮带动油管运输景气，催生一波墨西哥湾运输基础建设的新投资。

互动式图表：美国页岩油革命的全球性影响 tmsnrt.rs/2EtJgen

美国油企目前每日出口150-200万桶原油，到2022年可能提高到约400万桶/日。根据国际能源署(IEA)预测，未来10年全球石油供给增长预料有80%以上来自美国。

美国增加的石油产量，很大一部分将输往中国。中国是全球最大石油进口国，自去年11月以来，也成为美国原油最大买主。

联合石化是美国原油的中国最大买主，总经理陈波向路透表示，随着联合石化寻求扩大在亚洲的销售，同时在欧洲等其他地区为美国石油出口开发新客户，公司预计今年将美国原油进口量增加一倍，至30万桶/日。联合石化为亚洲最大炼油业者中国石油化工旗下贸易部门。

联合石化也考虑与美国油管及码头运营商建立长期原油供应协议。陈波在一篇专访中表示，联合石化可能也会与这类企业合作，扩张及提升美国出口基础设施。

陈波对路透表示，在全球石油交易中，美国原油流向亚洲是个重要趋势。

此外，据五位熟悉情况的消息人士对路透表示，中国中化集团公司计划今年晚些时候在美国休斯敦设立一家办事处，以将美国原油运往中国独立炼厂。

2010-2017年间，美国原油产量从550万桶/日猛增至1,000万桶/日，接近1970年创下的纪录高位，这归功于西德克萨斯州和北达科他州的页岩油田吸引到大量的新开采投资。这令美国整体产油量追平沙特阿拉伯，并逼近俄罗斯的日产1,090万桶。

全球商品贸易公司贡渥(Gunvor)的首席经济学家David Fyfe指出，大多数的预估都认为美国原油产出在2018年将增长约50-60万桶/日。美国能源部的预估则更加乐观，预期产出将增长120万桶/日，到今年年底时达到日产1,100万桶。

“增产的大部分原油都料将被用于出口。”Fyfe说道。

美国炼油商也在用国内产原油代替海外进口。

美国整体原油进口量已经降至760万桶/日，远低于2006年创下的峰值1,060万桶/日。OPEC在美国进口原油中所占比重下降了逾一半，目前约为37%，因美国现在更加依赖本土和加拿大生产的原油。

OPEC成员国沙特、尼日利亚和安哥拉受到的冲击最大。在2017年下半年，美国进口的沙特原油平均为70.9万桶/日，是1987年以来最低，远低于2003年的峰值173万桶/日。

各地区在全球石油消费中所占比重：tmsnrt.rs/2EtldyK

**印度与欧洲大买家**

美国生产商也打进了印度市场，印度是全球第三大石油进口国，同时还有一座全球最大的石化园区，由Reliance Industries所经营。

印度正寻求分散外国供应源，根据汤森路透航运追踪数据以及消息人士提供的航运数据，印度于10月首度进口美国原油，去年总计买进800万桶。

欧洲方面，根据海关数据，11月时美国已经成为法国的第五大石油供应国，超越尼日利亚(奈及利亚)、利比亚、伊朗及北海。2016年11月时，美国甚至还挤不进前10名。

根据中国海关数据，中国在第四季停止进口尼日利亚原油，而2017年全年中国进口成长了12%，但自沙特进口仅增长了2.3%。

PetroMatrix董事总经理Olivier Jakob指出，“他们实际上正从OPEC国家抢下市占率。”

**墨西哥湾航运热潮**

美国出口激增的效应正扩散至国内能源产业链的其他层面。德州以及墨西哥湾周边的港口正大兴土木，以便能够接纳规模更大的油轮。

“如果我们没有将原油送至出口市场的选项，我认为石油生产会少得多，”德州南部Corpus Christi港的首席商务官Jarl Pedersen表示，他所指的是2016年油价还在每桶40美元区间的时候。

输油管及物流业者是最大的受惠族群，因原油需求热络意味着将石油送往墨西哥湾储存并等待出口的那些公司获利会更加稳定。

Enterprise Products Partners (EPD.N)公布2017年获利创历史新高，受到其管线业务及海运码头事业的提振；该公司经营超过5,000英哩输油管线以及3,800万桶原油储存设施。

二叠纪盆地至墨西哥湾的重要输油管线业者Magellan Midstream Partners (MMP.N)预期，未来两年将花费超过17亿美元在建设项目上，当中包括休士顿地区新的港区、存储、以及海运终端，以因应不断增长的需求。

墨西哥湾地区的码头运营商及航运业者正扩大投资，以防供应瓶颈出现，因有越来越多美国原油输出。兴建出口港区可能得要花费18至24个月时间。

墨西哥湾各大码头可以处理四分之三的美国原油出口，但是只有路易斯安那Offshore Oil Port(LOOP)能够接待装载多达200万桶原油的超级油轮。

多数航道过于狭窄。去年Occidental Petroleum Corp(OXY.N)旗下位位于Corpus Christi的Ingleside码头试着要装运一艘超级油轮，但该航道的水深不足以完全乘载这类船只。

1月底时，Corpus Christi港口执行长转寄了一封六大能源业高管的信函，要求特朗普政府提供6,000万美元的联邦资金改善船运航道，这是作为该港口3.2亿美元扩大并深化航路投资的一部分。

这些能源业高管写道，解除原油出口禁令光是在德州南部就可以带来500亿美元的工业项目。

Corpus Christi的Pedersen表示，“若该项目因为某种原因而停顿，那么就会降低美国原油在亚洲的竞争力。”(完)